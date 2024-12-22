Видимо, это что-то должно означать.

В Сети появились слухи о том, что AMD может отказаться от ожидаемого названия Radeon RX 8000 для следующего поколения видеокарт в пользу Radeon RX 9000. Информация исходит от пользователя форума Chiphell под ником Napoleon.

Пока AMD официально не представила новые графические процессоры, поэтому говорить о подтверждении этой информации преждевременно. Предполагается, что анонс состоится на выставке CES 2025, а продажи стартуют в первом квартале 2025 года.

Переход к 9000 серии по неумолимой логике означает пропуск 8000. Это достаточно нетипичный шаг, который может быть увязан с некоторыми маркетинговыми соображениями. Возможно, AMD стремится создать впечатление более значительного технологического скачка между поколениями видеокарт.

Также интересно изменение в системе наименований моделей. Флагманская видеокарта, по словам Napoleon, будет называться Radeon RX 9070 XT, что перекликается с номенклатурой NVIDIA (RTX 4070, RTX 5070). Также новые индексы AMD чем-то схожи с более древними решениями семейства HD (5870, 6870 и другие). Последние поколения AMD использовали схему XX00 (например, 7900 XTX). Новая схема X0X0 может указывать на более глубокие изменения в позиционировании продуктов.

По предварительным данным, видеокарта на базе графического процессора Navi 48 будет конкурировать с NVIDIA RTX 4080 по производительности в растеризации и превосходить Radeon RX 7900 XTX на 45% в трассировке лучей. При этом ожидается, что новинка будет потреблять меньше энергии. Цена предположительно составит около 500 долларов США, что ставит ее в один ценовой сегмент с ожидаемой NVIDIA RTX 5070.

Важно отметить, что вся эта информация пока не подтверждена официально и основана на слухах. Необходимо дождаться официального анонса от AMD, чтобы получить достоверную информацию о характеристиках, названиях и ценах новых видеокарт.