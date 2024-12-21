Спрос на её продукцию не так высок, как оценивалось весной.

Ещё в апреле власти США заявили, что готовы предоставить южнокорейской Samsung Electronics субсидии в размере $6,4 млрд на строительство двух предприятий по выпуску чипов, одного по их упаковке и исследовательского центра в Техасе к 2030 году. Как сообщает Reuters, на уходящей неделе окончательные суммы субсидий были согласованы не только с GlobalWafers и SK hynix, но и тремя другими компаниями, среди которых крупнейшей является Samsung Electronics.

Источник изображения: Samsung Electronics

Министерство торговли США дало понять, что вместо первоначально намеченных $45 млрд до конца десятилетия Samsung теперь рассчитывает потратить на развитие своего кластера в Техасе не более $37 млрд, поскольку иначе оценивает ситуацию на рынке. Соответственно, была уменьшена и сумма субсидий, которые власти США предоставят Samsung по «Закону о чипах», она не превысит $4,745 млрд.

Одновременно субсидий удостоились компании Texas Instruments и Amkor Technology. Первая получит $900 млн на строительство двух предприятий на территории Техаса и $700 млн на строительство одного предприятия в Юте, где будет выпускать чипы. Amkor построит в Аризоне крупнейшее в США предприятие по тестированию и упаковке чипов стоимостью $2 млрд, субсидии покроют около пятой части этих затрат. В общей сложности, к концу этой недели Министерство торговли США распределило $33 млрд из тех $36 млрд субсидий, что планировало направить на поддержку национальной полупроводниковой отрасли.