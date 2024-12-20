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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Lenovo готовит к CES 2025 ноутбук Yoga с процессором Lunar Lake и спрятанной под экран «вебкой»
Учись, Apple.

В Сети появились первые изображения нового ноутбука Lenovo Yoga. Отличительными особенностями устройства являются ультратонкая рамка дисплея и подэкранная фронтальная камера. Об этом сообщил известный инсайдер WalkingCat.

Упомянутый информатор «слил» скриншоты, которые, по всей видимости, «нарезаны» из промо-ролика, подготовленного к выставке CES 2025. На это указывает засвеченный календарь с январем 2025 года.

Размещение фронтальной камеры в вырезе экрана или в «динамическом островке», как это реализовано в некоторых смартфонах, имеет свои плюсы и минусы. Многие пользователи до сих пор не привыкли к вырезам в дисплеях, предпочитая созерцать цельную картинку. Другие же, напротив, готовы мириться с присутствием небольших точек ради увеличенной площади экрана.

Для тех, кто редко пользуется фронтальной камерой, некоторые производители ноутбуков размещают её в нижней рамке. Это позволяет создать практически безрамочный дисплей, но лишает пользователя таких функций, как Windows Hello.

Lenovo, похоже, решила заимствовать идею из мира смартфонов и встроить фронтальную камеру под дисплей. В неактивном состоянии она будет скрыта пикселями экрана. Это позволит избежать появления вырезов, сохраняя при этом базовую функциональность камеры. Нужно понимать, что качество подэкранных камер обычно уступает традиционным, но для многих пользователей такой компромисс может показаться вполне годным.

#ноутбуки #lenovo #lenovo yoga
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