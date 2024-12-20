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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla пытается согласовать запуск беспилотных такси в Остине, где расположена её штаб-квартира
А ещё они будут работать в Калифорнии.

Руководство Tesla уже заявляло, что в следующем году компания запустит сервис беспилотных такси в Техасе и Калифорнии, хотя в последнем из штатов уже экспериментирует с автоматически управляемыми электромобилями с водителями за рулём (для подстраховки), перевозя собственных сотрудников. По информации Bloomberg, ещё до презентации Cybercab в прошлом месяце представители Tesla связались с властями техасского Остина, чтобы определить условия запуска фирменного сервиса по перевозке пассажиров на беспилотных такси.

Источник изображения: Tesla

Не факт, что такой сервис будет запущен именно в Остине, но компания готова рассмотреть и другие города штата, в котором в 2021 года официально находится её штаб-квартира. Выбор Техаса в качестве одного из пилотных штатов обусловлен ещё и тем, что здесь не так много бюрократических препятствий для запуска сервиса беспилотных такси. По сути, Tesla потребуется только специальная лицензия, умение роботизированных такси подчиняться правилам дорожного движения и средства видеофиксации. В этом квартале Tesla даже провела тренировку для экстренных служб Остина, продемонстрировав им правила взаимодействия с беспилотными такси собственного производства.

#tesla #автопилот #роботакси #техас #tesla cybercab
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