А ещё они будут работать в Калифорнии.

Руководство Tesla уже заявляло, что в следующем году компания запустит сервис беспилотных такси в Техасе и Калифорнии, хотя в последнем из штатов уже экспериментирует с автоматически управляемыми электромобилями с водителями за рулём (для подстраховки), перевозя собственных сотрудников. По информации Bloomberg, ещё до презентации Cybercab в прошлом месяце представители Tesla связались с властями техасского Остина, чтобы определить условия запуска фирменного сервиса по перевозке пассажиров на беспилотных такси.

Источник изображения: Tesla

Не факт, что такой сервис будет запущен именно в Остине, но компания готова рассмотреть и другие города штата, в котором в 2021 года официально находится её штаб-квартира. Выбор Техаса в качестве одного из пилотных штатов обусловлен ещё и тем, что здесь не так много бюрократических препятствий для запуска сервиса беспилотных такси. По сути, Tesla потребуется только специальная лицензия, умение роботизированных такси подчиняться правилам дорожного движения и средства видеофиксации. В этом квартале Tesla даже провела тренировку для экстренных служб Остина, продемонстрировав им правила взаимодействия с беспилотными такси собственного производства.