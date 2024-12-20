Инвесторам будет предложен пакет акций от 20 до 30 %.

По информации Bloomberg, корпорация Intel даже после ухода Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) с поста генерального директора в начале этого месяца не отклоняется от курса на поиск для дочерней компании Altera крупных инвесторов, которым планируется продать не менее 20–30 % её акций. Сейчас список кандидатов очерчен следующими институциональными инвесторами: Francisco Partners, Silver Lake Management, Apollo Global Management и Bain Capital. Кроме того, у Intel есть на примете претендент и на стратегические инвестиции в Altera, но поскольку компания Lattice Semiconductor сама имеет капитализацию $8 млрд, а за Altera пришлось бы заплатить от $9 до $12 млрд, на собственные средства этот кандидат рассчитывать не может.

Источник изображения: Intel

В любом случае, даже если потенциальные покупатели оценят активы Altera в $12 млрд, эта сумма будет ниже той, которую Intel отдала за её активы в 2015 году, а именно — $17 млрд. Свои варианты предложений потенциальные инвесторы в капитал Altera должны будут предоставить Intel на рассмотрение до конца января, при этом каждый соискатель может не ограничиваться одним вариантом. Не исключена даже полная продажа Altera, как сообщается, хотя при Гелсингере руководство Intel настаивало на подготовке дочерней компании к IPO в качестве предпочтительного сценария.