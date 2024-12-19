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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla планирует начать выпуск обновлённой Model Y в Китае в следующем квартале
А к четвёртому кварталу 2025 года наделит её шестью посадочными местами.

Как сообщает CnEVPost со ссылкой на китайские СМИ, на Шанхайском предприятии Tesla производство долгожданного рестайлингового варианта кроссовера Model Y начнётся уже в следующем квартале. Кроссовер получит изменения, знакомые по обновлённому варианту Model 3, которые коснутся интерьера, экстерьера, эффективности силовой установки и возможностей в сфере автопилота.

Источник изображения: CnEVPost

К четвёртому кварталу следующего года в Шанхае должна начаться сборка шестиместной версии Model Y для местного рынка. Рестайлинговая версия Tesla Model 3 встала на конвейер шанхайского предприятия в начале сентября прошлого года, поставки на китайский рынок стартовали 26 октября. Машина отличалась более богатым интерьером, усовершенствованной подвеской и улучшенной шумоизоляцией, а также увеличенным запасом хода. Китайский рынок электромобилей является крупнейшим в мире, а Tesla Model Y остаётся самым популярным электромобилем в мире, поэтому в условиях растущей конкуренции производителю не помешало бы его обновить.

#tesla #электромобили tesla #tesla model y
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