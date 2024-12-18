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Новости Hardware Игнатий Колыско
NVIDIA анонсировала Jetson Orin Nano — стильный одноплатный ПК за $249
Ну, это красиво.

NVIDIA представила Jetson Orin Nano Developer Kit – одноплатный компьютер в компактном форм-факторе, предназначенный для разработчиков, студентов и создателей некоммерческих проектов. Новинка, называемая NVIDIA пафосным Jetson Orin Nano Server, способна обеспечивать производительность до 67 TOPS при цене 249 долларов.

Jetson Orin Nano поставляется с референсной несущей платой, образуя двухплатную систему. Несущая плата оснащена двумя разъёмами MiPi для камер, тремя слотами M.2 и гигабитным Ethernet. Вместе с анонсом Jetson Orin Nano, производитель также сообщил о значительном повышении производительности для более мощных одноплатных компьютеров семейства Jetson Orin NX благодаря обновлению программного обеспечения.

Быстродействие модели Orin NX 16GB вырастет со 100 до 157 TOPS, а Orin NX 8GB – с 70 до 117 TOPS. «Зелёные» этим продемонстрировали желание постоянно развивать и поддерживать платформу Jetson.

Nano Server построен на базе шестиядерного процессора ARM Cortex A78E с тактовой частотой до 1,7 ГГц и графического процессора NVIDIA с 1024 ядрами CUDA и 32 тензорными ядрами.

Характеристики Jetson Orin Nano Super Developer Kit:

  • Производительность ИИ: 67 INT8 TOPS.
  • GPU: Архитектура NVIDIA Ampere, 1024 ядра CUDA, 32 тензорных ядра.
  • CPU: 6-ядерный Arm Cortex-A78AE v8.2 (64-бит), 1.5 МБ L2 + 4 МБ L3 кэша.
  • Память: 8 ГБ LPDDR5 (128 бит), 102 ГБ/с.
  • Хранилище: Слот для SD-карт, поддержка внешних NVMe-накопителей.
  • Питание: 7–25 Вт.

Надо понимать, что NVIDIA пока не производит настольные ПК, но Jetson Orin Nano — ближайший аналог в её ассортименте. Устройства серии Jetson часто используются в некоммерческих студенческих проектах.

#nvidia #компьютеры #nvidia jetson origin server
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