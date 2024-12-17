Лидером экономики по темпам роста остаётся отрасль по производству электромобилей.

Издание South China Morning Post со ссылкой на государственные органы статистики КНР сообщает, что в количественном выражении объёмы производства интегральных микросхем на территории страны выросли в годовом сравнении только на 8,7 % до 37,6 млрд штук, тогда как по итогам 11 месяцев текущего года в целом прирост составил 23,1 %, а объёмы выпуска чипов достигли 395,3 млрд штук.

Источник изображения: Micron Technology

В целом объёмы промышленного производства в Китае по итогам 11 месяцев текущего года выросли на 5,4%, поэтому полупроводниковая отрасль на этом фоне оказалась в числе лидеров. В ноябре сегмент промышленной робототехники показал рост объёмов выпуска продукции на 29,3% в годовом сравнении, а сегмент электромобилей прибавил сразу 51,1%. Полупроводниковое производство на их фоне немного «сдулось», хотя по итогам 11 месяцев года демонстрировало хорошую динамику.

Среди направлений экспорта китайских полупроводниковых компонентов можно выделить Гонконг, Южную Корею, Тайвань, Вьетнам и Малайзию, а внутреннее потребление чипов сосредоточено в четырёх провинциях Китая и Шанхае. Даже в условиях усиливающихся санкций масштабы международной торговли на этом направлении вряд ли сильно сократятся. КНР остаётся и крупным импортёром интегральных микросхем, в количественном выражении за 11 месяцев этого года объёмы импорта увеличились на 14,8% до 501,47 млрд чипов, в денежном на 10,5% до $349 млрд штук.