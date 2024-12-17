Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Waymo начнёт тестировать беспилотные такси в Токио
Но с водителями за рулём.

По данным CNBC, входящая вместе с Google в состав холдинга Alphabet американская компания Waymo начнёт тестировать прототипы своих беспилотных такси на территории японской столицы в начале следующего года. Это будет первый случай проведения испытания роботакси Waymo за пределами США.

Источник изображения: Waymo

Речь пока не идёт об осуществлении коммерческих перевозок пассажиров, но Waymo уже заключила соглашения со службой такси Nihon Kotsu и разработчиками приложения для вызова такси GO. В роли прототипов будут выступать специально оборудованные электромобили Jaguar I-Pace. Первоначально водители такси будут проезжать по улицам японской столицы в режиме ручного управления, чтобы собрать картографические данные. В США попутно на полигоне будут воссозданы условия, повторяющие обстановку японских городов, там Waymo сможет испытывать прототипы для обучения нейронных сетей, управляющих ими. Испытания в Токио продлятся как минимум несколько кварталов, они будут проходить в строго ограниченных районах города.

#waymo #токио #беспилотные такси
+
Написать комментарий (0)
Роботакси Waymo попало в логическую ловушку и непрерывно ездит по круговому перекрёстку
Беспилотные такси Waymo часто используются женщинами и детьми из соображений безопасности
Waymo рассчитывает запустить сервис беспилотных такси в Майами через пару лет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Небольшое размышление и обзор современных сериалов (субъективное мнение), 2-я часть
5
Лучшие фильмы режиссера Фрэнсиса Форда Копполы (субъективное мнение)
5
Обзор Ryzen 5 7600X3D, сравнение с 7500F и 7800X3D
25
Как пользователи Steam зарабатывали деньги, продавая картинки иностранцам
1
Худший год в истории консолей Xbox — вспоминаем, как это было
19
Об анонсе The Witcher 4, неправильной Цири и загнивающем "нижнем" интернете
40
Почему отказ от игр не сделает вашу жизнь лучше
28
9 ультимативных игровых ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4090, которые можно купить в Мегамаркете
3
Советский 2С4 «Тюльпан» — самый мощный миномёт в истории, способный уничтожать укрепления и бункеры
+
Вавилон-Берлин - самый дорогой и высоко оцененный немецкий сериал
+

Сейчас обсуждают

Стас Рощин
07:43
Только вперёд получается
Новый производитель видеокарт ONIX вышел на рынок с моделями Intel Arc B580
Андрей
07:28
8 гиг серьезно? Счас у некоторых игр и в FHD чуть больше может отжираться.
RTX 5060 Ti будет оснащен 16 ГБ памяти GDDR7, тогда как RTX 5060 получит 8 ГБ памяти GDDR7
sexsexseven
07:11
Сидеть на кортах на табуретка нужно когда играешь и все окей будет
Почему отказ от игр не сделает вашу жизнь лучше
Sergey Yanvarev
07:07
Роспил не останавливается ни на секунду.
В Москве внедряют ИИ в строительную отрасль
Sergey Yanvarev
07:05
Ставь 8 в одноканал самое оно
Почему 16 Гб ОЗУ мало для игрового ПК, и что по этому поводу говорят результаты тестов
Челентано
07:02
Еще раз хрюкни, получишь желудь.
Армии Великобритании хватит на полгода-год в конфликте уровня СВО, заявил министр по делам ветеранов
Gamandril
07:02
Еще раз, мне это ненужно бегать за людьми и делать им хорошо. Это неэффективно. Если до кого-то дойдет, что что-то лучше повесточки существует он сам подтянется. Ненужно пытаться перевернуть все с ног...
Об анонсе The Witcher 4, неправильной Цири и загнивающем "нижнем" интернете
Roditch
06:53
Олимпийский комитет могут смело вернуть в санкционный список. РФ не принимает участие в Олимпийских играх.
Глава МИД Венгрии Сийярто объяснил поддержку санкций против РФ вопросом нефти
Андрей Христенко
06:45
Сколько эти телевизоры у нас будут стоить?
В Китае выпущен светодиодный телевизор с технологией TCL QD-Mini LED и Fuxi AI по цене от ₽40 600
Михаил Авраменко
06:44
У них всё гораздо хуже.
Bloomberg: экономика Германии на пороге кризиса и уже готова пройти точку невозврата
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем