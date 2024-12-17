Но с водителями за рулём.

По данным CNBC, входящая вместе с Google в состав холдинга Alphabet американская компания Waymo начнёт тестировать прототипы своих беспилотных такси на территории японской столицы в начале следующего года. Это будет первый случай проведения испытания роботакси Waymo за пределами США.

Источник изображения: Waymo

Речь пока не идёт об осуществлении коммерческих перевозок пассажиров, но Waymo уже заключила соглашения со службой такси Nihon Kotsu и разработчиками приложения для вызова такси GO. В роли прототипов будут выступать специально оборудованные электромобили Jaguar I-Pace. Первоначально водители такси будут проезжать по улицам японской столицы в режиме ручного управления, чтобы собрать картографические данные. В США попутно на полигоне будут воссозданы условия, повторяющие обстановку японских городов, там Waymo сможет испытывать прототипы для обучения нейронных сетей, управляющих ими. Испытания в Токио продлятся как минимум несколько кварталов, они будут проходить в строго ограниченных районах города.