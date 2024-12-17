По данным CNBC, входящая вместе с Google в состав холдинга Alphabet американская компания Waymo начнёт тестировать прототипы своих беспилотных такси на территории японской столицы в начале следующего года. Это будет первый случай проведения испытания роботакси Waymo за пределами США.
Речь пока не идёт об осуществлении коммерческих перевозок пассажиров, но Waymo уже заключила соглашения со службой такси Nihon Kotsu и разработчиками приложения для вызова такси GO. В роли прототипов будут выступать специально оборудованные электромобили Jaguar I-Pace. Первоначально водители такси будут проезжать по улицам японской столицы в режиме ручного управления, чтобы собрать картографические данные. В США попутно на полигоне будут воссозданы условия, повторяющие обстановку японских городов, там Waymo сможет испытывать прототипы для обучения нейронных сетей, управляющих ими. Испытания в Токио продлятся как минимум несколько кварталов, они будут проходить в строго ограниченных районах города.