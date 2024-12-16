Хотя строительство началось ещё в августе.

Когда-то принадлежавшие AMD предприятия по выпуску чипов в Дрездене до сих пор функционируют под управлением GlobalFoundries и могут обеспечивать продукцией клиентов по всей Европе и миру, но в августе текущего года по соседству началось строительство совместного предприятия TSMC и трёх европейских компаний: Bosch, NXP и Infineon. В капитале ESMC тайваньская TSMC получит 70% и потратит на строительство предприятия в Дрездене пропорциональные 3,5 млрд евро, а три прочие компании ограничатся инвестициями в размере 500 000 евро и 10% акций каждая. Как поясняет Heise, фактические затраты на строительство предприятия ESMC в Германии достигнут 10 млрд евро, и половину этой суммы готовы предоставить в виде субсидий власти ЕС.

Источник изображения: ESMC

Немецкие чиновники только на прошлой неделе подписали с четырьмя акционерами ESMC контракт, который обязывает власти Евросоюза предоставить 5 млрд субсидий в течение нескольких лет по мере реализации проекта. Когда предприятие в Дрездене будет построено, оно сможет ежегодно обрабатывать по 500 000 кремниевых пластин и обеспечит работой около 2000 сотрудников. Покрывающие половину затрат инвесторов европейские власти ставят условие, согласно которому в случае проблем с доступностью чипов на рынке предприятие ESMC будет обязано отдавать приоритет поставкам продукции в Германию и Евросоюз в целом. Новое предприятие будет использовать диапазон технологий от 28 до 12 нм.