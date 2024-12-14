И для этого придумывают новые критерии ограничений.

К концу рабочей недели издание The Wall Street Journal разобралось в нюансах тех санкций, которые для третьих стран готовят действующие власти США в надежде сдержать технологическое развитие Китая. Как уже отмечалось ранее в публикациях Reuters и South China Morning Post, под удар могут попасть страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока типа Малайзии и ОАЭ, которым хотелось бы развивать сотрудничество с Китаем в сфере систем искусственного интеллекта.

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Помимо дополнительных запретов на поставки готовых ускорителей вычислений американского происхождения в Китай через третьи страны, США хотят ограничить доступ китайских компаний к вычислительным мощностям, расположенным за пределами КНР. Подобные попытки предпринимались и ранее, очередной этап санкций просто может ужесточить контроль в этой сфере.

Наконец, производящим чипы по заказам разработчиков из разных стран компаниям TSMC и Samsung Electronics, как сообщается, американскими чиновниками были направлены письма, настоятельно рекомендующие не браться за заказы из Китая, соответствующие определённым критериям. Помимо целевого назначения чипов, которое не всегда может быть очевидно, в требованиях американской стороны упоминается площадь кристалла и количество транзисторов, которые не могут превышать определённых величин. Не факт, что предварительные критерии обязательно перерастут в официальные ограничения, но такая вероятность существует. Действующему правительству США важно принять как можно больше новых решений, прежде чем к власти придёт Дональд Трамп (Donald Trump) во второй половине января.