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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
США хотят ограничить выпуск передовых чипов для Китая в Южной Корее и на Тайване
И для этого придумывают новые критерии ограничений.

К концу рабочей недели издание The Wall Street Journal разобралось в нюансах тех санкций, которые для третьих стран готовят действующие власти США в надежде сдержать технологическое развитие Китая. Как уже отмечалось ранее в публикациях Reuters и South China Morning Post, под удар могут попасть страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока типа Малайзии и ОАЭ, которым хотелось бы развивать сотрудничество с Китаем в сфере систем искусственного интеллекта.

Источник изображения: NVIDIA

Помимо дополнительных запретов на поставки готовых ускорителей вычислений американского происхождения в Китай через третьи страны, США хотят ограничить доступ китайских компаний к вычислительным мощностям, расположенным за пределами КНР. Подобные попытки предпринимались и ранее, очередной этап санкций просто может ужесточить контроль в этой сфере.

Наконец, производящим чипы по заказам разработчиков из разных стран компаниям TSMC и Samsung Electronics, как сообщается, американскими чиновниками были направлены письма, настоятельно рекомендующие не браться за заказы из Китая, соответствующие определённым критериям. Помимо целевого назначения чипов, которое не всегда может быть очевидно, в требованиях американской стороны упоминается площадь кристалла и количество транзисторов, которые не могут превышать определённых величин. Не факт, что предварительные критерии обязательно перерастут в официальные ограничения, но такая вероятность существует. Действующему правительству США важно принять как можно больше новых решений, прежде чем к власти придёт Дональд Трамп (Donald Trump) во второй половине января.

#сша #китай #полупроводники #санкции #тайвань #южная корея
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