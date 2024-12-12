Тем более, что по итогам квартала в целом поставки последовательно упадут на 8%.

Аналитики Citi Research отмечают, что в последовательном сравнении объёмы поставок ноутбуков в ноябре выросли на пару процентов, но на общую динамику рынка ПК по итогам года это не особо повлияет. В прогнозах Citi фактически к четвёртому кварталу рынок ноутбуков реализовал только 66% намеченного объёма поставок с начала года.

Источник изображения: AMD

Поскольку в выручке Intel процессоры для ноутбуков занимают 37%, а у AMD этот показатель достигает 16%, ноябрьский рост объёмов поставок должен оказать на их финансовое положение благоприятное влияние. В целом четвёртый квартал продемонстрирует снижение объёмов поставок ноутбуков на 8% по сравнению с третьим, поскольку спрос на них достаточно слаб. По итогам текущего года рынок ПК вырастет от силы на 0,5%, как считают в Citi, но следующий год должен принести рост на уровне 4%.