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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Незначительный рост поставок ноутбуков в ноябре не спасёт картину спроса по итогам года
Тем более, что по итогам квартала в целом поставки последовательно упадут на 8%.

Аналитики Citi Research отмечают, что в последовательном сравнении объёмы поставок ноутбуков в ноябре выросли на пару процентов, но на общую динамику рынка ПК по итогам года это не особо повлияет. В прогнозах Citi фактически к четвёртому кварталу рынок ноутбуков реализовал только 66% намеченного объёма поставок с начала года.

Источник изображения: AMD

Поскольку в выручке Intel процессоры для ноутбуков занимают 37%, а у AMD этот показатель достигает 16%, ноябрьский рост объёмов поставок должен оказать на их финансовое положение благоприятное влияние. В целом четвёртый квартал продемонстрирует снижение объёмов поставок ноутбуков на 8% по сравнению с третьим, поскольку спрос на них достаточно слаб. По итогам текущего года рынок ПК вырастет от силы на 0,5%, как считают в Citi, но следующий год должен принести рост на уровне 4%.

#amd #intel #аналитика #ноутбуки #рынок пк
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