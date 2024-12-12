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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla лишилась крупнейшего специалиста по железу для автопилота
Но это не мешает ей обещать внедрить полный автопилот к концу каждого следующего года.

Как сообщает сайт Electrek, недавно в дочернюю компанию Amazon Zoox перешёл на работу руководитель направления аппаратных компонентов для систем автопилота Tesla Чжэн Гао (Zheng Gao). На прежнем месте работы он провёл восемь лет, причём три последних — на руководящей должности. Он отвечал за создание механических и электронных систем управления, систем охлаждения и обработки видеоданных.

Источник изображения: Zoox

До этого Гао десять лет работал в компании Apple, где занимался разработкой различных электронных устройств. Zoox отмечает, что в данной компании Чжэн Гао займёт аналогичную руководящую должность. Дочерняя компания Amazon сосредоточена на разработке беспилотных средств доставки грузов указанного гиганта интернет-торговли, но это не мешает ей успешно испытывать в Калифорнии беспилотные такси, которые перевозят пассажиров.

#tesla #amazon #автопилот #zoox
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