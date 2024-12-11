Теперь это самый дорогой стартап в мире.

С начала месяца предвкушавшее данную сделку агентство Bloomberg подтвердило, что сделка по продаже акций существующими акционерами SpaceX оценила капитализацию частной аэрокосмической компании в $350 млрд. По сути, этот стартап сейчас является самым дорогим в мире и перекрывает по рыночной капитализации многие публичные компании.

Источник изображения: SpaceX

Примерно за три месяца стоимость одной акции SpaceX выросла с $112 до $185, хотя они и не обращаются на свободном рынке. Вторичное размещение, которое подразумевает продажу акций одних инвесторов другим, позволило сменить владельцев ценным бумагам SpaceX на общую сумму $1,25 млрд, причём сама компания из этой суммы выручила примерно $500 млн, разместив пропорциональное количество акций. Принято считать, что уверенному росту курса акций SpaceX в немалой степени способствовала победа Дональда Трампа (Donald Trump) на выборах президента США, ведь основатель компании Илон Маск (Elon Musk) стал его близким соратником и займёт особый пост в новом составе американского правительства.