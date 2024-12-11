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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Победа Трампа на выборах в США способствовала росту капитализации SpaceX до рекордных $350 млрд
Теперь это самый дорогой стартап в мире.

С начала месяца предвкушавшее данную сделку агентство Bloomberg подтвердило, что сделка по продаже акций существующими акционерами SpaceX оценила капитализацию частной аэрокосмической компании в $350 млрд. По сути, этот стартап сейчас является самым дорогим в мире и перекрывает по рыночной капитализации многие публичные компании.

Источник изображения: SpaceX

Примерно за три месяца стоимость одной акции SpaceX выросла с $112 до $185, хотя они и не обращаются на свободном рынке. Вторичное размещение, которое подразумевает продажу акций одних инвесторов другим, позволило сменить владельцев ценным бумагам SpaceX на общую сумму $1,25 млрд, причём сама компания из этой суммы выручила примерно $500 млн, разместив пропорциональное количество акций. Принято считать, что уверенному росту курса акций SpaceX в немалой степени способствовала победа Дональда Трампа (Donald Trump) на выборах президента США, ведь основатель компании Илон Маск (Elon Musk) стал его близким соратником и займёт особый пост в новом составе американского правительства.

#илон маск #spacex #акции #стартап #капитализация
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Backardi
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ты реальный имбецил.на дне твоя 3050 .во всех тестах.насчет создания акков ток ты спец.у меня на рутрекере 14 лет уже и один.так что мимо дурачек.опять зеленож игрушку нашел ??Ниже вон твой конч в хог...
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Backardi
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