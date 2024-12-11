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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На фоне усиления санкций импорт чипов в Китай в этом году вырос на 14,8%
Опускающийся железный занавес стимулирует спрос.

По данным South China Morning Post, которые ссылаются на статистику таможенных органов КНР, с января по ноябрь текущего года включительно в страну было ввезено 501,47 млрд интегральных микросхем, что на 14,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В стоимостном выражении импорт интегральных микросхем в Китай вырос на 10,5% до $349 млрд.

Источник изображения: Samsung Electronics

Китайская электронная промышленность не первый год живёт в условиях усиливающихся американских санкций, а потому по возможности старается закупаться импортными комплектующими впрок. Одновременно Китай наращивает экспорт тех полупроводниковых компонентов, которые может выпускать самостоятельно на своей территории. За прошедшие с начала года 11 месяцев экспорт интегральных микросхем из КНР вырос на 11,4% до 271,6 млрд штук. В стоимостном выражении он увеличился на 18,8% до $145 млрд. В любом случае, китайская промышленность экспортирует гораздо меньше чипов, чем импортирует.

Объёмы производства интегральных микросхем в Китае за первые десять месяцев текущего года выросли на 24,8%, только в октябре они увеличились на 11,8% до 35,9 млрд штук. Недавно представители Китайской ассоциации производителей полупроводниковых компонентов заявили, что американские чипы более не могут считаться ни безопасными, ни надёжными. При этом те же американские санкции препятствуют импортозамещению в сфере производства чипов в Китае.

#аналитика #китай #полупроводники #китайские производители #статистика
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