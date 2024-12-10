При помощи местных партнёров.

Публикация на страницах Bloomberg позволяет понять, что необходимость закрыть несколько автосборочных заводов на своей родине не заставила Volkswagen потерять интерес к китайскому рынку. Именно во время выступления перед студентами в Шанхае генеральный директор компании Оливер Блюме (Oliver Blume) заявил, что к 2030 году Volkswagen намеревается довести свою операционную прибыль в Китае до $3,2 млрд, а также сохранить первое место среди зарубежных автопроизводителей на локальном рынке.

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К руководству Volkswagen пришло осознание, что добиться поставленных целей можно лишь через углубление сотрудничества с китайскими компаниями и заимствование опыта у местных конкурентов. Китайское подразделение Volkswagen намерено разработать компактную платформу для производства автомобилей, которая позволит снизить себестоимость на 40%. С 2026 года компания также рассчитывает на 30% сократить время, необходимое для вывода на рынок новых моделей.

Volkswagen уже сотрудничает с двумя китайскими автопроизводителями. SAIC является партнёром по организации локального производства машин этой марки в Китае. XPeng с недавних пор готова делиться своими знаниями в сфере разработки электромобилей и их производства. Немецкий автогигант также готов использовать батареи китайской Gotion Hi-Tech, системы автопилота Horizon Robotics и платформы всё той же XPeng. Volkswagen обещает активнее использовать силовые установки, которые уже пользуются популярностью в Китае, включая подзаряжаемые гибриды различных компоновок.