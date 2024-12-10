По всей видимости, угодить вкусам местных клиентов попытался партнёр в лице GAC.

Выпускать по три рестайлинга одной и той же модели за пару лет по примеру китайских производителей электромобилей пока не научилась, поэтому её судорожные попытки предложить что-то электрическое на внутреннем рынке Китая пока сводятся к многоэтапному выводу на рынок кроссовера bZ3X, который будет выпускаться на совместном предприятии GAC, но с использованием фирменной платформы e-TNGA.

Источник изображения: GAC-Toyota

Как отмечает Electrek, в Китае уже начались предварительные заказы на электрический кроссовер Toyota bZ3X, который в серийном исполнении будет стоить от $13 800 до $27 600. Нижняя планка цены установлена на достаточно конкурентном для Китая уровне, и продукции Toyota в этом сегменте предстоит конкурировать с многочисленными соперниками в исполнении BYD.

Источник изображения: GAC-Toyota

Ассистенты в сфере безопасного вождения обеспечиваются для Toyota bZ3X комбинацией процессора NVIDIA Drive AGX Orin X и программного обеспечения Momenta 5.0, всего будет доступно 25 профильных функций, включая автопилот на шоссе и способность автоматически проезжать регулируемые перекрёстки.

Источник изображения: GAC-Toyota

Своим интерьером и экстерьером модель Toyota bZ3X во многом повторяет электромобили многочисленных китайских производителей, включая возможность разложить сидения переднего ряда для получения почти трёхметрового горизонтального пространства в салоне. В базовом исполнении машина оснащается LFP-батареей ёмкостью 50 кВт‧ч, которая в условном цикле CLTC якобы должна обеспечить пробег без подзарядки до 430 км. Впрочем, в старших версиях кроссовера наверняка появится не только более ёмкая батарея, но и полный привод. Их запас хода без подзарядки будет измеряться 520 и 620 км соответственно. Желающие получить кроссовер Toyota bZ3X в марте китайские клиенты уже сейчас могут оставить заявку и залог в размере $275.