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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
С начала года TSMC увеличила выручку почти на треть благодаря буму ИИ
А в ноябре выручка выросла на 34%.

Тайваньская компания TSMC только что подвела итоги 11-го месяца текущего года, сообщив о росте выручки по итогам ноября на 34% до $8,5 млрд в годовом сравнении, хотя последовательно она и сократилась на 12,2% по сравнению с октябрём. Всего с начала текущего года TSMC выручила более $80 млрд — эта сумма на 31,8% больше прошлогодней. Во многом подобная динамика обусловлена высоким спросом на компоненты для ускорителей вычислений, которые используются при построении аппаратной инфраструктуры систем искусственного интеллекта.

Источник изображения: TSMC

По оценкам Bloomberg, за два месяца текущего квартала TSMC увеличила выручку в годовом сравнении на 31,4%. Чтобы по итогам всего квартала увеличить её на 36,3%, компании нужно сохранить положительную динамику и в декабре. Сейчас TSMC занимает 65% мирового рынка услуг по контрактному производству чипов в показателях выручки. Она всё сильнее зависит от передовых техпроцессов, которые конкурентам в лице Intel и Samsung даются с определённым трудом.

#аналитика #полупроводники #финансы #литографическое производство #tsmc
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