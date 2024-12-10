Тайваньская компания TSMC только что подвела итоги 11-го месяца текущего года, сообщив о росте выручки по итогам ноября на 34% до $8,5 млрд в годовом сравнении, хотя последовательно она и сократилась на 12,2% по сравнению с октябрём. Всего с начала текущего года TSMC выручила более $80 млрд — эта сумма на 31,8% больше прошлогодней. Во многом подобная динамика обусловлена высоким спросом на компоненты для ускорителей вычислений, которые используются при построении аппаратной инфраструктуры систем искусственного интеллекта.
По оценкам Bloomberg, за два месяца текущего квартала TSMC увеличила выручку в годовом сравнении на 31,4%. Чтобы по итогам всего квартала увеличить её на 36,3%, компании нужно сохранить положительную динамику и в декабре. Сейчас TSMC занимает 65% мирового рынка услуг по контрактному производству чипов в показателях выручки. Она всё сильнее зависит от передовых техпроцессов, которые конкурентам в лице Intel и Samsung даются с определённым трудом.