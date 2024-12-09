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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
ASUS анонсировала семь новых мониторов, включая игровой ROG Strix XG32UCG
Монитор может работать в 4K при частоте обновления 160 Гц и в 1080p при частоте обновления 320 Гц.

Компания ASUS представила семь новых мониторов, ориентированных на геймеров и профессионалов. Устройства получили передовые спецификации и функции, отвечающие требованиям самых взыскательных пользователей.

Среди новинок выделяется игровой монитор ROG Strix XG32UCG. Его главная особенность — поддержка двух режимов работы дисплея. Пользователь может выбирать между разрешением 4K при частоте обновления 160 Гц и разрешением 1080p при частоте обновления 320 Гц. Такой подход делает монитор универсальным решением, подходящим как для AAA-игр, так и для динамичных киберспортивных дисциплин.

XG32UCG оснащён 31,5-дюймовой IPS-панелью с поддержкой технологии FreeSync Premium, устраняющей разрывы изображения. Монитор также получил современные порты подключения и программное обеспечение ASUS DisplayWidget Center с функциями на базе искусственного интеллекта, такими как Dynamic Crosshair, Dynamic Shadow Boost и ASUS Aura Sync.

Кроме того, ASUS представила три модели в линейке ZenScreen: MS32UC, MB27ACF и портативный MB169CK. ZenScreen Smart MS32UC — это 31,5-дюймовый монитор с разрешением 4K, выполненный на базе IPS-матрицы. Он может похвастаться широким цветовым охватом 98% DCI-P3, обеспечивающим яркое и реалистичное изображение.

MS32UC предлагает множество функций, среди которых Multi-Control, Wireless Display, Multi-Platform Streamer Plus, а также возможность зарядки мобильных устройств через 90-ваттный порт USB Type-C. ZenScreen MB27ACF — монитор среднего класса с разрешением 1440p и частотой обновления 100 Гц. Он весит всего 3 кг, что упрощает его переноску. Несмотря на меньшее количество функций по сравнению с MS32UC, он сохранил 70-ваттный порт USB-C для зарядки устройств и стандартные опции подключения. ZenScreen MB169CK — это портативный 15,6-дюймовый монитор, созданный для тех, кто часто путешествует.

Профессиональная линейка ProArt пополнилась тремя новыми моделями. Флагманская модель PA32QCV получила разрешение 6K (6016 x 3384 пикселей). Также представлены модели PA32UCE и PA27UCGE с разрешением 4K. 32-дюймовый 6K-монитор PA32QCV отличается широким цветовым охватом, включая 98% DCI-P3 и 100% sRGB. Благодаря точности цветопередачи Delta E<2, он идеально подходит для создания контента и цветокоррекции. Модели PA32UCE (32 дюйма) и PA27UCGE (27 дюймов) оснащены матрицами с разрешением 4K, поддерживают стандарт HDR600 и обладают невероятной точностью цветопередачи Delta E<1. Кроме того, благодаря частоте обновления 160 Гц, эти мониторы подойдут и для игр.

Все представленные мониторы будут официально анонсированы на выставке CES 2025. Информация о ценах на данный момент отсутствует.

#asus #мониторы #asus rog strix xg32ucg
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