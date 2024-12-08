Со следующего года они избавятся от страхующих водителей.

Для разработчиков беспилотных такси расширение географии их применения имеет значение не только с точки зрения охвата рынка, но и в плане адаптации машин к эксплуатации в различных климатических и погодных условиях. На уходящей неделе стало известно о запуске беспилотных такси WeRide в ОАЭ в рамках сотрудничества с известным агрегатором Uber.

Источник изображения: WeRide

По крайней мере, в Абу-Даби клиенты Uber уже могут вызвать беспилотное такси WeRide, хотя география локальных маршрутов пока ограничена. Впрочем, из международного аэропорта столицы ОАЭ уже можно уехать на беспилотном такси. Какое количество беспилотных таксомоторов выведено на линию, не уточняется, но WeRide упоминает о необходимости присутствия за рулём страхующего водителя. Другими словами, человек за рулём может в любой момент взять управление на себя. Со следующего года, как ожидается, его присутствие уже не будет требоваться.

Китайская компания WeRide была основана в 2017 году, а в октябре текущего года она вышла на IPO в США. Сейчас её беспилотные такси испытываются и эксплуатируются в 30 городах семи стран мира. Ей одной удалось одновременно получить соответствующие разрешения в США, Китае, ОАЭ и Сингапуре. Лицензия на осуществление беспилотных перевозок в ОАЭ была выдана ей в июле 2023 года. До сотрудничества с Uber она уже эксплуатировала свои прототипы в ОАЭ, позволяя местным жителям вызвать такси через приложение TXAI.