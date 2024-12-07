И начнёт свою работу она уже следующей весной.

Обширнейший материал Bloomberg о планах Apple по замещению модемов Qualcomm в собственных устройствах не только был опубликован ранее воскресенья, когда подобные откровения Марка Гурмана (Mark Gurman) обычно выходят на страницах указанного издания, но и появился в двух экземплярах разного уровня детализации. По сути, источник попытался изложить, как в ближайшие три года Apple планирует постепенно замещать модемные решения Qualcomm своими собственными.

Источник изображения: Intel

Попытки сделать это предпринимаются Apple уже не первый год подряд, и с момента покупки модемного подразделения у Intel она даже успела поссориться с Qualcomm в надежде скоро обрести независимость от её поставок компонентов, но потом вынуждена была помириться, поскольку продолжает нуждаться в модемах этой марки. Qualcomm же от сотрудничества с Apple получает около 20% своей выручки, так что прощаться с этим клиентом тоже не спешит.

Как уже не раз отмечалось, собственный модем Apple в серийном исполнении дебютирует в составе недорогого смартфона iPhone SE весной следующего года. Он предложит поддержку 5G, но без миллиметрового диапазона и с худшими параметрами агрегации частот, что ограничит предельную скорость скачивания данных. Улучшить эти характеристики Apple надеется в модемах второго поколения, но они появятся не ранее 2026 года, а выйти на паритет с Qualcomm и одновременно добавить расширенную поддержку спутниковых сетей Apple планирует в 2027 году, когда выйдут модемы третьего поколения. К тому времени обходиться без модемов Qualcomm за счёт перехода на собственные компоненты смогут все устройства Apple, кроме часов Watch.

В следующем году собственный модем Apple первого поколения получит и сверхтонкий iPhone, который выйдет ближе к концу года. Решение Apple компоновочно будет позволять уменьшить габариты корпуса, а в перспективе компания и вовсе намерена интегрировать модем с центральным процессором. Кроме того, в 2026 году модемами этой марки обзаведутся и компьютеры Mac, не говоря уже о планшетах iPad. Гарнитурам дополненной реальности Vision Pro интеграция модема тоже светит, а ещё собственные модемы Apple могут появиться в более компактных очках дополненной реальности, которые только разрабатываются.