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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel пообещала не экономить на освоении новых техпроцессов
Но вот строительство новых предприятий станет осуществлять разумнее.

Технологический рывок, который Intel должна была сделать при прежнем генеральном директоре Intel Патрике Гелсингере (Patrick Gelsinger), подразумевал освоение пяти новых техпроцессов за четыре года и заметный рост сопутствующих расходов, поэтому у нового руководства компании, если оно появится в обозримом будущем, может возникнуть соблазн урезать данный вид расходов. На конференции UBS финансовый директор Дэвид Зинснер (David Zinsner), временно исполняющий обязанности главы процессорного гиганта, дал понять, что капитальные расходы будут урезаться выборочно.

Источник изображения: Intel

Как пояснил Зинснер, капитальные расходы компании состоят из трёх основных частей. Во-первых, это затраты на освоение новых технологий, и эту часть капитальных расходов она трогать не собирается. Во-вторых, какая-то часть затрат уходит на строительство новых предприятий. В этой части руководство компании готово заняться серьёзной оптимизацией. Новые предприятия не будут строиться так активно, как прежде, а площади и оборудование существующих будут загружаться оптимально, чтобы приносить максимальную прибыль.

Часть производственных помещений Intel, возведённых заранее, до сих пор пустует. Резерв необходим для увеличения объёмов производства в случае возникновения подобной потребности. Кроме того, как справедливо подметил финансовый директор Intel, здание в среднем амортизируется за двадцать лет, окупая затраты на своё строительство за указанное время. Другими словами, с течением времени все построенные Intel здания себя неизбежно окупят.

Наконец, третьей частью капитальных затрат Intel являются расходы на увеличение объёмов производства. Здесь тоже будут изменены принципы планирования, и просто выдавать готовую продукцию на склад в надежде на стабильность спроса Intel уже не сможет, как в прежние годы. У нынешнего руководства компании есть понимание данных реалий, и это само по себе должно обрадовать инвесторов.

#intel #полупроводники #финансы #литографическое производство
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В ближайшие три года крупнейшим клиентом Intel будет оставаться она сама
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