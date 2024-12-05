Для фанатов Intel, не иначе.

Acer представила видеокарты Nitro с графическими процессорами Intel Arc B-серии. Модели B570 OC и B580 OC, как и их референсные модели, оснащены 10 и 12 Гбайт памяти GDDR6 соответственно. Частота графического процессора может достигать до 2740 МГц у старшей модели. За охлаждение отвечает система FrostBlade. Дополнительно пользователям доступен набор инструментов Intel AI Playground, но про него чуть далее по тексту.

Видеокарты Nitro Intel Arc B-серии построены на архитектуре Xe2 с 20 ядрами. Модель B570 OC работает на частоте до 2690 МГц, B580 OC — до 2740 МГц. Производитель заявляет о комфортной поддержке игр в разрешении 1440p с высокой частотой кадров и воспроизведении видео 8К.

Напомним, микроархитектура Intel Xe2 обеспечивает прирост производительности на ядро до 50% по сравнению с видеокартами предыдущего поколения производителя. Поддержка DirectX 12 Ultimate с трассировкой лучей, сетчатыми шейдерами и другими технологиями повышает реалистичность изображения в играх. Технология Intel Xe Frame Generation (XeFG) генерирует кадры с помощью ИИ, увеличивая плавность. Intel Xe Low Latency (XeLL) минимизирует задержки при вводе с клавиатуры и мыши.

Видеокарты Acer оснащены системой охлаждения FrostBlade. Вентиляторы с двойными шарикоподшипниками эффективно обдувают компоненты, снижая шум. Алюминиевая пластина на обратной стороне предотвращает изгиб платы и отводит тепло.

Видеокарты оснащены аппаратным обеспечением для работы с видео и другим контентом. Встроенный двойной медиатранскодер Intel Arc ускоряет кодирование и декодирование различных форматов. Модуль Xe Media Engine обеспечивает плавную обработку видео высокой четкости.

Приложение Intel AI Playground открывает доступ к функциям искусственного интеллекта. Ядра XMX AI ускоряют обработку данных в играх и приложениях. Acer Intelligent Space определяет аппаратное обеспечение и рекомендует совместимые приложения с ИИ. Acer Game Assistance настраивает цвета и позволяет активировать «режим снайпера» в играх. Acer ProCam позволяет записывать игровой процесс. Видеокарты оснащены портами HDMI 2.1, тремя DisplayPort 2.1 и интерфейсом PCIe 4.0.