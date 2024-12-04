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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
DDR5-12666 соответствует новому рекорду в разгоне памяти
Достигнут с участием процессора Intel Arrow Lake.

Тайваньский производитель модулей памяти G.Skill счёл нужным начать декабрь с очередного рекорда экстремального разгона с участием собственной продукции. Используя единственный модуль памяти DDR5 данной марки в сочетании с резервуаром для жидкого азота, известный подобными экспериментами энтузиаст Splave разогнал его до режима DDR5-12666, что является новым мировым рекордом.

Источник изображения: HWbot, Splave

В материнской плате ASRock Z890 Taichi OCF по соседству расположился центральный процессор Intel Core Ultra 9 285K семейства Arrow Lake, который также охлаждался жидким азотом и смог продемонстрировать способность работать на частоте 2088 МГц при активности ядер, описываемой формулой «2 + 2». Выпуском чипов Arrow Lake по 3-нм технологии занимается компания TSMC.

Источник изображения: G.Skill

Впрочем, в этом эксперименте важнее была частота памяти, которая достигла 12666 МГц при значении таймингов 66-127-127-127-2 и делителе 3:182. О практической применимости такого результата можно долго спорить, но факт остаётся фактом — мировой рекорд разгона оперативной памяти в очередной раз обновлён.

#intel #экстремальный разгон #ddr5 #g.skill #arrow lake
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