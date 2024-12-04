Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple использует ускорители вычислений, разработанные Amazon
Равно как и собственные процессоры, а также чипы Google.

Представители Apple на ежегодном мероприятии AWS Reinvent сочли нужным признаться, что экспериментируют с разработанными Amazon ускорителями вычислений для систем искусственного интеллекта, как сообщает CNBC. Подобные откровения тем удивительны, что обычно крупные западные компании редко рассказывают о специфике своих взаимоотношений с клиентами, особенно если разговор идёт об Apple.

Источник изображения: AWS

По словам Бенуа Дюпена (Benoit Dupin), старшего директора Apple по машинному обучению и искусственному интеллекту, компании активно сотрудничают, предложенная Amazon инфраструктура как надёжна, так и способна обслуживать клиентов по всему миру. Сотрудничество не является эксклюзивным, поскольку Apple также использует облачные сервисы конкурирующих с Amazon компаний Google и Microsoft.

Формально, Apple использует инфраструктуру Amazon уже более десяти лет для своих сервисов типа Siri, Apple Maps и Apple Music. Переход Apple на использование чипов Amazon семейств Inferentia и Graviton для обслуживания своих поисковых систем привёл к увеличению эффективности на 40%. При этом Apple готова использовать для предварительного обучения своих больших языковых моделей чипы Trainium2 компании Amazon. Последняя уже предлагает для аренды вычислительные мощности на их основе. Apple ожидает, что эти чипы окажутся эффективнее на 50% в сфере предварительного обучения моделей, чем альтернативы. В целом, Apple была одним из первых клиентов Amazon, согласившихся принять участие в раннем тестировании процессоров семейства Trainium. При этом для обучения Apple Intelligence использовались чипы, разработанные Google. Компания Apple также применяет в серверной среде собственные процессоры семейства M.

#apple #искусственный интеллект #amazon
Источник: cnbc.com
+
Написать комментарий (0)
iPhone реже прочих видов устройств Apple становится подарком
Apple Intelligence будет двигать спрос на iPhone в течение ближайших полутора лет
BYD выпускает для Apple почти каждый третий iPad
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Краткий обзор неплохих фильмом о "приключениях" на дне океана
7
Можно ли в Steam заработать себе на игры - я год проводил тест и сделал ряд выводов
12
Thermalright Burst Assassin 120 BA120-ARGB vs Scythe Kotetsu Mark II [SCKTT-2000]: краткий тест
+
Тестирование Xeon E5430 при использовании OEM материнской платы
26
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
72
Почему сегодня нет смысла покупать видеокарты Intel, и что не так с геймерской Arc A750
33
ТОП-5 ошибок при выборе смартфона в 2024 году и как их избежать
11
Новелла о том, как мы собирали сыну соседа новый "системник" за 145к рублей
10
Что происходило с российской экономикой в 2024 году и что с ней будет в 2025 году
38
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 14 (UX5406S)
2

Сейчас обсуждают

KotSkripaley
09:59
Очередное доказательство того, что синька чмо.
Новелла о том, как мы собирали сыну соседа новый "системник" за 145к рублей
ЮРА ОНИЩЕНКО
09:54
Дебил
В Грузии заявили, что треть протестующих являются иностранцами
Backardi
09:52
Всё логично, даже 3050 на 6 Гб лучше фризящего амд хлама 6600, с ДЛСС обгонит, ФСР неюзабельное, артефачащее гомно, которое к тому же режет детали изображения
Собираем антикризисную игровую сборку за 80 000 рублей для запуска требовательных игр в 1080p@60 fps
Sergey Yanvarev
09:47
Такое видимо только под девятой балтикой можно собрать. Из всего набора оперативка только вызывает хоть какие-то положительные эмоции и то с натяжкой.
Новелла о том, как мы собирали сыну соседа новый "системник" за 145к рублей
aoxoa1
09:47
Из за мучимого похмельем экскаваторщика , был создан новый наблюдательный комитет.
В связи с повреждением подводного кабеля в Балтийском море был создан новый наблюдательный комитет
aoxoa1
09:32
Пускай больше таких клепают. Судя по весу, броня толстая - можно будет на пару часов больше просидеть до того как радиация доканает.
Американские военные отправили новейший танк M1A2 SEPv4 в музей из-за сверхтяжелого веса
Илья Шкверя
09:26
Ну а чо ты хотел?
У NVIDIA снова проблемы с архитектурой Blackwell, а AMD готовит сюрприз в виде Radeon RX 8800 XT
Илья Шкверя
09:26
Не, ну а чо?!
У NVIDIA снова проблемы с архитектурой Blackwell, а AMD готовит сюрприз в виде Radeon RX 8800 XT
aoxoa1
09:23
Вывод из статьи - игромания сложно излечима и весьма неполезна для ваших финансов. Конечно если это не игромания соседа - дуба, а у вас кешбеки хорошие в комп магазинах)))
Новелла о том, как мы собирали сыну соседа новый "системник" за 145к рублей
Александр
09:21
Ноуты на снапе только для рекламы и годятся, чтоб ролики с нета крутить. Зато, относительно, долго.))
Пользователи не согласны с заявлением Microsoft о том, что Copilot+ PC самые быстрые Windows-ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем