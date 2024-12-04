Равно как и собственные процессоры, а также чипы Google.

Представители Apple на ежегодном мероприятии AWS Reinvent сочли нужным признаться, что экспериментируют с разработанными Amazon ускорителями вычислений для систем искусственного интеллекта, как сообщает CNBC. Подобные откровения тем удивительны, что обычно крупные западные компании редко рассказывают о специфике своих взаимоотношений с клиентами, особенно если разговор идёт об Apple.

Источник изображения: AWS

По словам Бенуа Дюпена (Benoit Dupin), старшего директора Apple по машинному обучению и искусственному интеллекту, компании активно сотрудничают, предложенная Amazon инфраструктура как надёжна, так и способна обслуживать клиентов по всему миру. Сотрудничество не является эксклюзивным, поскольку Apple также использует облачные сервисы конкурирующих с Amazon компаний Google и Microsoft.

Формально, Apple использует инфраструктуру Amazon уже более десяти лет для своих сервисов типа Siri, Apple Maps и Apple Music. Переход Apple на использование чипов Amazon семейств Inferentia и Graviton для обслуживания своих поисковых систем привёл к увеличению эффективности на 40%. При этом Apple готова использовать для предварительного обучения своих больших языковых моделей чипы Trainium2 компании Amazon. Последняя уже предлагает для аренды вычислительные мощности на их основе. Apple ожидает, что эти чипы окажутся эффективнее на 50% в сфере предварительного обучения моделей, чем альтернативы. В целом, Apple была одним из первых клиентов Amazon, согласившихся принять участие в раннем тестировании процессоров семейства Trainium. При этом для обучения Apple Intelligence использовались чипы, разработанные Google. Компания Apple также применяет в серверной среде собственные процессоры семейства M.