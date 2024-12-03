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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Суд снова отказал Илону Маску в праве получить $56 млрд вознаграждения за свой труд
Но он не сдаётся, как можно догадаться.

Ещё в январе текущего года окружной суд в Делавэре отказал Илону Маску (Elon Musk) в праве получить вознаграждение за его работу на посту генерального директора Tesla за 2018 год в размере $56 млрд, поскольку на этом настаивала группа акционеров, выступающая против подобного решения. К июню Маск протолкнул вопрос о сумме своего вознаграждения на собрании акционеров повторно, после чего счёл уместным опротестовать январское решение суда. Жалоба была рассмотрена лишь недавно, и как сообщает CNBC, судья Кэталин Маккормик (Kathaleen McCormick) не только не отменила свой предыдущий вердикт, но и упрекнула Tesla в подгонке фактов с целью пересмотра судебного решения.

Источник изображения: Getty Images

Если подобные решения собрания акционеров служили бы руководством к действию для органов правосудия, по её мнению, то судебные процессы длились бы бесконечно. Интересно, что представляющие интересы акционеров Tesla адвокаты изначально запросили за свои услуги $5 млрд, но судья назначила вознаграждение в размере $345 млн. Tesla и Илон Маск предсказуемо выразили недовольство таким вердиктом суда в целом, пообещав обжаловать его в суде высшей инстанции. Рекордное по своей величине вознаграждение в сумме $56 млрд, возможно, интересно Илону Маску не как таковое, а как мера его способности бороться с государственными инстанциями, поскольку своенравный миллиардер имеет богатый опыт противостояния с ними в судах.

#tesla #илон маск #суд #судебное разбирательство
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