До тысячи долларов в месяц для максимальной комплектации машины.

Электрический пикап Tesla Cybertruck дожидался запуска серийного производства долгих четыре года, и к моменту начала поставок накопил более 1 млн предварительных заказов. Однако, как поясняет Electrek, серийный вариант машины оказался существенно более дорогим, чем обещалось изначально, да и запас хода без подзарядки разочаровывал, поэтому к осени текущего года очереди за пикапом исчезли как таковые, и в США его можно приобрести с ожиданием в несколько дней, а за пределы Северной Америки причудливая машина до сих пор официально не поставляется.

Источник изображения: Tesla

Tesla уже начала предлагать скрытые скидки на покупку Cybertruck для участников реферальной программы, а ещё она снизила величину лизинговых платежей для данной модели на 10%. Полноприводный Cybertruck можно получить в пользование за $899 в месяц при условии трёхлетнего лизинга и первоначального платежа в размере $7500. Трёхмоторный вариант пикапа потребует такого же первоначального платежа и ежемесячных расходов в размере $999. На проблемы со спросом может указывать и решение Tesla на три дня приостановить сборку пикапов Cybertruck.