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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Патрик Гелсингер покинул Intel под нажимом совета директоров
В итоге ему срочно захотелось на пенсию.

Агентство Bloomberg за прошедшие с момента публикации первой новости на эту тему несколько часов смогло лучше разузнать причины и события, предшествовавшие отставке генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger). Совет директоров устал от медленной реализации его грандиозных планов, которые стоили компании серьёзных затрат, а потому накануне предложил либо в срочном порядке уйти на пенсию, либо потерять работу в результате увольнения. Формально, Гелсингер предпочёл выйти на заслуженный отдых, хотя сути это не меняет.

Источник изображения: Intel

Подъём курса акций Intel на величину до 6% после появления новостей об уходе Гелсингера к завершению торгов сменился незначительным падением, в общей сложности с начала года акции компании подешевели на 52%. По мнению представителей Rosenblatt Securities, спасти Intel может только грамотный управленец, нанятый извне. Прочие аналитики также указывают на отсутствие в ассортименте продукции Intel успешных ускорителей вычислений, которые сейчас востребованы на рынке систем искусственного интеллекта и превратили ту же NVIDIA в самую дорогую компанию мира.

На прошлой неделе состоялось заседание совета директоров Intel, на котором Гелсингера упрекнули в отсутствии продуктов, способных позволить компании занять лидирующие позиции на рынке. Гелсингер слишком сконцентрировался на превращении Intel в контрактного производителя, по мнению совета директоров. Когда встал вопрос об его уходе, совет директоров предложил Гелсингеру остаться в компании на некоторое время для плавной передачи управления, но тот отказался. В итоге за выходные созрело решение об отставке, которая выглядела как уход на пенсию. Гелсингер оставляет Intel с долгами в размере $50 млрд и сильной зависимостью от внешних инвестиций и субсидий.

#intel #пэт гелсингер #совет директоров #отставка #патрик гелсингер
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После известий об отставке главы Intel курс акций компании поднялся на 5%
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