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Новости Hardware Алексей Сычёв
После известий об отставке главы Intel курс акций компании поднялся на 5%
Говорят, под Новый год, кто не пожелается…

Вечером первого рабочего дня декабря прочесть об отставке генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) можно было и в официальных источниках, но именно ресурс CNBC ухватился за важный индикатор реакции рынка на данное событие. Курс акций Intel вырос сразу на 5% после того, как стало известно о внезапной отставке главы компании.

Источник изображения: Getty Images

Напомним, Гелсингер вернулся в Intel чуть менее четырёх лет назад, чтобы возродить, как ему казалось, корпорацию, известную на протяжении основной части своей истории x86-совместимыми процессорами и продвинутыми литографическими технологиями. Усилия Гелсингера по возрождению Intel свелись к привлечению огромных инвестиций к строительству новых предприятий и освоению новых техпроцессов.

По сути, ноша чудесного перерождения Intel оказалась для компании неподъёмной, поскольку при текущей убыточности рассчитывать на быстрое возвращение к прибыльности не приходилось, а ещё она при этом продолжала терять рыночные позиции и не смогла найти достаточного количества новых клиентов на контрактном направлении. Как сообщается в официальном пресс-релизе, временно исполнять обязанности генерального директора Intel будут финансовый директор Дэвид Зинснер (Davis Zinsner) и глава продуктового направления Мишель Холтхаус (Michelle Holthaus). Исполнительным председателем совета директоров временно назначен Фрэкн Ири (Frank Yeary). Именно он возглавит процесс поиска нового генерального директора после ухода Гелсингера, которому в его 63 года и так уже немного оставалось до пенсии, просто ушёл он из компании не так красиво, как хотел бы.

#intel #пэт гелсингер #отставка
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