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Новости Hardware Алексей Сычёв
BYD удалось занять более 40% мирового рынка подзаряжаемых гибридов
Около 80% продаж приходится на китайский рынок.

Компании BYD пока не удалось окончательно закрепиться в статусе крупнейшего в мире производителя электромобилей, но на внутреннем рынке Китая она уже обошла Tesla. Последние пару лет BYD также не выпускает автомобили без тяговых электродвигателей и батарей в той или иной комбинации. Как гласит статистика TrendForce, в сегменте подключаемых гибридов BYD по итогам третьего квартала занимала 40,1% мирового рынка. Если же рассматривать «чистокровные» электромобили, Tesla остаётся впереди с 18,5% рынка, а BYD со своими 17,5% остаётся на втором месте.

Источник изображения: BYD

На втором месте в сегменте подключаемых гибридов (PHEV) расположилась китайская компания Li Auto с 9,5% рынка, поддерживаемая Huawei марка AITO занимает третье с 6,3% рынка. Все прочие компании, начиная с принадлежащей Geely марки Lynk & Co, довольствуются долей рынка менее 3%, поэтому отрыв BYD от конкурентов весьма значителен.

Темпы роста продаж подключаемых гибридов значительно превышают электромобильные. В третьем квартале мировые продажи PHEV выросли на 55,3% до 1,612 млн штук, причём на Китай пришлось около 80% мировых продаж. Рынок электромобилей более многочисленным, в третьем квартале было продано 2,5 млн машин, но прирост в годовом сравнении ограничился 3,9%.

#аналитика #китай #электромобили #byd #trendforce #гибридные автомобили
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