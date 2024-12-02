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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Kioxia оценила свою капитализацию в $5,4 млрд по верхней границе IPO
Это больше, чем упоминалось недавно, но всё равно сильно меньше расходов на покупку активов Toshiba в 2018 году.

По данным Reuters, в ходе намеченного на 18 декабря первого публичного размещения своих акций Kioxia рассчитывает выручить от $9,22 до $10,09 за каждую из выпущенных в свободный оборот, тем самым верхняя граница капитализации достигнет $5,4 млрд против минимальных $4,85 млрд.

Источник изображения: Kioxia

В октябре текущего года Kioxia уже была вынуждена отложить IPO из-за не самых благоприятных рыночных условий и возражений инвесторов. Впервые же владеющая значительной частью активов компании инвестиционная фирма Bain задумалась о выводе Kioxia на IPO ещё четыре года назад. В 2018 году консорциум инвесторов выложил за активы бывшей Toshiba Memory Corporation в два с лишним раза больше, чем сейчас оценивается капитализация Kioxia, считающейся правопреемником этого бизнеса.

#финансы #акции #kioxia #ipo #капитализация
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