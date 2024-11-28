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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
vivo представила стильные смартфоны S20 и S20 Pro с AMOLED-дисплеями на 120 Гц и мощными аккумуляторами
Цены стартуют от $317.

Компания vivo представила в Китае смартфоны S20 и S20 Pro, продолжающие серию S19. Новинки получили 6,67-дюймовые AMOLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц, 50-мегапиксельные фронтальные камеры, а также мощные аккумуляторы с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт. S20 отличается плоским экраном и процессором Snapdragon 7 Gen 3, в то время как S20 Pro может похвастаться изогнутым дисплеем и более производительным чипом Dimensity 9300+.

Обе модели оснащены AMOLED-дисплеями BOE Q10 диагональю 6,67 дюйма с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Экраны поддерживают технологию HDR10+, высокочастотное ШИМ-регулирование яркости 3840 Гц (2160 Гц у Pro версии) и пиковую яркость до 4500 нит. S20 получил плоский экран, а S20 Pro — изогнутый. Корпус новинок украшен изысканными вариантами отделки: «Золотое перо феникса», «Фиолетовый воздух с Востока», «Белая яшмовая роса» и «Чернила соснового дыма». Каждая может похвастаться уникальной текстурой, достигнутой благодаря фотолитографии и технике художественной вышивки.

S20 работает на базе Snapdragon 7 Gen 3, унаследованного от предыдущей модели, а S20 Pro — на MediaTek Dimensity 9300+, что является шагом вперед по сравнению с Dimensity 9200+. Заявлен результат в AnTuTu до 2,25 миллиона баллов.

S20 при толщине всего 7,19 мм оснащен батареей на 6500 мАч. Толщина корпуса S20 Pro — 7,43 мм, емкость аккумулятора — 5500 мАч. Оба смартфона поддерживают быструю зарядку 90 Вт и имеют оптический сканер отпечатков пальцев в дисплее, а также защиту от пыли и брызг (IP64). Оба смартфона получили 50-мегапиксельные фронтальные камеры с автофокусом. Основная камера S20 — 50 Мп плюс 8-мегапиксельная сверхширокоугольная. S20 Pro оснащён 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX921, 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 50-мегапиксельным телеобъективом IMX882 с 3-кратным оптическим зумом, перископической конструкцией, стабилизацией изображения уровня CIPA4.5 и макросъёмкой.

Технические характеристики vivo S20:

  • Дисплей: 6,67 дюйма, 1.5K AMOLED (2800x1260), 20:9, плоский, HDR10+, 120 Гц, ШИМ 3840 Гц, пиковая яркость до 5000 нит.
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4 нм), графика Adreno 720.
  • Оперативная память: 8 ГБ / 12 ГБ / 16 ГБ LPDDR4X.
  • Накопитель: 256 ГБ / 512 ГБ UFS 2.2.
  • Операционная система: Android 15 с оболочкой OriginOS 5.
  • SIM-карты: Две, nano.
  • Основная камера: 50 Мп (OV50E, f/1.88, OIS, LED-вспышка) + 8 Мп (сверхширокоугольная, f/2.2, Aura light).
  • Фронтальная камера: 50 Мп (автофокус, f/2.0).
  • Безопасность: Встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев.
  • Защита: IP64.
  • Аудио: USB Type-C, стереодинамики, Hi-Res Audio.
  • Размеры: 160,35 × 74,18 × 7,19 мм, 186 г.
  • Связь: 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C, NFC.
  • Аккумулятор: 6500 мАч (тип.) / 6365 мАч (мин.), быстрая зарядка 90 Вт.

Технические характеристики vivo S20 Pro:

  • Дисплей: 6,67 дюйма, 1.5K AMOLED (2800x1260), 20:9, изогнутый, HDR10+, 120 Гц, ШИМ 2160 Гц, до 5000 нит.
  • Процессор: Dimensity 9300+ (4 нм), графика Immortalis-G720.
  • Оперативная память: 12 ГБ LPDDR5 / 16 ГБ LPDDR5X.
  • Накопитель: 256 ГБ / 512 ГБ UFS 3.1.
  • Операционная система: Android 15 с OriginOS 5.
  • SIM-карты: Две, nano.
  • Основная камера: 50 Мп (Sony IMX921, f/1.88, OIS) + 50 Мп (сверхширокоугольная, f/2.05) + 50 Мп (телеобъектив IMX882, 3x зум, f/2.55, Aura light).
  • Фронтальная камера: 50 Мп (автофокус, f/2.0).
  • Безопасность: Сканер отпечатков в дисплее.
  • Аудио: USB Type-C, стереодинамики, Hi-Res Audio.
  • Защита: IP64.
  • Размеры: 160,56 × 75,02 × 7,43 мм, 193 г.
  • Связь: 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C, NFC.
  • Аккумулятор: 5500 мАч (тип.), быстрая зарядка 90 Вт.

А теперь про цены:

  • vivo S20 8 ГБ+256 ГБ — 2299 юаней (317 долларов США)
  • vivo S20 12 ГБ+256 ГБ — 2599 юаней (358 долларов США)
  • vivo S20 12GB+512GB – 2799 юаней (386 долларов США
  • vivo S20 16GB+512GB – 2999 юаней (USD 413 долларов США)
  • vivo S20 Pro 12GB+256GB – 3399 юаней (468 долларов США)
  • vivo S20 Pro 16GB+256GB – 3799 юаней (524 долларов США)
  • vivo S20 Pro 16GB+512GB – 3999 юаней (551 долларов США)
#смартфоны #vivo #vivo s20 #vivo s20 pro
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vivo представила стильные смартфоны S20 и S20 Pro с AMOLED-дисплеями на 120 Гц и мощными аккумуляторами
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