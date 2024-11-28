Цены стартуют от $317.

Компания vivo представила в Китае смартфоны S20 и S20 Pro, продолжающие серию S19. Новинки получили 6,67-дюймовые AMOLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц, 50-мегапиксельные фронтальные камеры, а также мощные аккумуляторы с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт. S20 отличается плоским экраном и процессором Snapdragon 7 Gen 3, в то время как S20 Pro может похвастаться изогнутым дисплеем и более производительным чипом Dimensity 9300+.

Обе модели оснащены AMOLED-дисплеями BOE Q10 диагональю 6,67 дюйма с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Экраны поддерживают технологию HDR10+, высокочастотное ШИМ-регулирование яркости 3840 Гц (2160 Гц у Pro версии) и пиковую яркость до 4500 нит. S20 получил плоский экран, а S20 Pro — изогнутый. Корпус новинок украшен изысканными вариантами отделки: «Золотое перо феникса», «Фиолетовый воздух с Востока», «Белая яшмовая роса» и «Чернила соснового дыма». Каждая может похвастаться уникальной текстурой, достигнутой благодаря фотолитографии и технике художественной вышивки.

S20 работает на базе Snapdragon 7 Gen 3, унаследованного от предыдущей модели, а S20 Pro — на MediaTek Dimensity 9300+, что является шагом вперед по сравнению с Dimensity 9200+. Заявлен результат в AnTuTu до 2,25 миллиона баллов.

S20 при толщине всего 7,19 мм оснащен батареей на 6500 мАч. Толщина корпуса S20 Pro — 7,43 мм, емкость аккумулятора — 5500 мАч. Оба смартфона поддерживают быструю зарядку 90 Вт и имеют оптический сканер отпечатков пальцев в дисплее, а также защиту от пыли и брызг (IP64). Оба смартфона получили 50-мегапиксельные фронтальные камеры с автофокусом. Основная камера S20 — 50 Мп плюс 8-мегапиксельная сверхширокоугольная. S20 Pro оснащён 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX921, 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 50-мегапиксельным телеобъективом IMX882 с 3-кратным оптическим зумом, перископической конструкцией, стабилизацией изображения уровня CIPA4.5 и макросъёмкой.

Технические характеристики vivo S20:

Дисплей: 6,67 дюйма, 1.5K AMOLED (2800x1260), 20:9, плоский, HDR10+, 120 Гц, ШИМ 3840 Гц, пиковая яркость до 5000 нит.

Процессор: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4 нм), графика Adreno 720.

Оперативная память: 8 ГБ / 12 ГБ / 16 ГБ LPDDR4X.

Накопитель: 256 ГБ / 512 ГБ UFS 2.2.

Операционная система: Android 15 с оболочкой OriginOS 5.

SIM-карты: Две, nano.

Основная камера: 50 Мп (OV50E, f/1.88, OIS, LED-вспышка) + 8 Мп (сверхширокоугольная, f/2.2, Aura light).

Фронтальная камера: 50 Мп (автофокус, f/2.0).

Безопасность: Встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев.

Защита: IP64.

Аудио: USB Type-C, стереодинамики, Hi-Res Audio.

Размеры: 160,35 × 74,18 × 7,19 мм, 186 г.

Связь: 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C, NFC.

Аккумулятор: 6500 мАч (тип.) / 6365 мАч (мин.), быстрая зарядка 90 Вт.

Технические характеристики vivo S20 Pro:

Дисплей: 6,67 дюйма, 1.5K AMOLED (2800x1260), 20:9, изогнутый, HDR10+, 120 Гц, ШИМ 2160 Гц, до 5000 нит.

Процессор: Dimensity 9300+ (4 нм), графика Immortalis-G720.

Оперативная память: 12 ГБ LPDDR5 / 16 ГБ LPDDR5X.

Накопитель: 256 ГБ / 512 ГБ UFS 3.1.

Операционная система: Android 15 с OriginOS 5.

SIM-карты: Две, nano.

Основная камера: 50 Мп (Sony IMX921, f/1.88, OIS) + 50 Мп (сверхширокоугольная, f/2.05) + 50 Мп (телеобъектив IMX882, 3x зум, f/2.55, Aura light).

Фронтальная камера: 50 Мп (автофокус, f/2.0).

Безопасность: Сканер отпечатков в дисплее.

Аудио: USB Type-C, стереодинамики, Hi-Res Audio.

Защита: IP64.

Размеры: 160,56 × 75,02 × 7,43 мм, 193 г.

Связь: 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C, NFC.

Аккумулятор: 5500 мАч (тип.), быстрая зарядка 90 Вт.

А теперь про цены: