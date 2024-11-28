А не 720 000 штук, как можно было подумать.

На страницах Reddit один из бдительных читателей исходной новости на ресурсе TechRadar заметил, что она была отредактирована некоторое время спустя после публикации, тем самым смысл информации довольно серьёзно изменился. За третий квартал Qualcomm действительно отгрузила не более 720 000 процессоров семейства Snapdragon X для ноутбуков, но поставки начались во втором квартале, и в обновлённой редакции новости как раз говорилось о последовательном росте объёмов поставок на 180%.

Источник изображения: Qualcomm

Решив это нехитрое уравнение, можно определить, что во втором квартале Qualcomm отгрузила 257 000 таких процессоров, и в совокупности с третьим их общий тираж приближается к 1 млн экземпляров. Это не такое уж малое количество, и если положительная динамика поставок сохранится, то Qualcomm вполне может оправдать ожидания известного аналитика Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo), который предполагает, что по итогам всего 2024 года будет отгружено около 2 млн процессоров данной серии.