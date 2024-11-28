Дорога ложка к обеду.

Вскоре после вывода Tesla Model 3 на рынок в 2018 году эксплуатация новинки показала, что в зимнее время электромобиль может страдать от обмерзания дверных ручек и стёкол дверей, а также зарядного порта, как напоминает Electrek. Частично проблемы удалось решить традиционным для Tesla программным обновлением, а проблему доступа к зарядному порту в мороз компания пыталась устранить за счёт изменения алгоритма работы климатической системы.

Источник изображения: Tesla

Лишь с конца 2020 года электромобили Tesla Model 3 стали оснащаться обогреваемыми зарядными портами, но до недавних пор функция активизировалась лишь синхронно с запуском подогрева зеркал и заднего стекла. Недавно обновлённое программное обеспечение электромобилей Model X и Model Y, выпущенных в 2024 и 2023 годах соответственно, открыло пользователям доступ к принудительному включению обогрева зарядного порта. Функция доступна не на всех электромобилях марки, но она хотя бы появилась весьма своевременно, к началу зимнего сезона.