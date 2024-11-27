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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Китая считают, что к 2030 году в стране будут эксплуатироваться 100 тысяч электролётов
Их стоимость к тому времени будет начинаться с $280 000.

В Китае уже не только строится предприятие по производству транспортных средств с летающим двухместным модулем на электротяге, но и создана специальная ассоциация China Low Altitude Economic Alliance, в задачи которой входит формирование удобных для развития экономики компактных летательных аппаратов условий. Представители этого органа заявили, как сообщает CnEVPost, что в крупных городах КНР в течение ближайших двух или трёх лет появится вся необходимая инфраструктура для эксплуатации лёгких летательных аппаратов с функцией вертикального взлёта и посадки.

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К 2030 году стоимость летательного аппарата на электротяге, способного перевозить от четырёх до пяти человек, будет начинаться с отметки $280 000, управлять такими транспортными средствами станет автоматика, и в масштабах страны к тому времени будут эксплуатироваться около 100 тысяч таких летательных аппаратов. Экономическую модель Китая в этой сфере смогут использовать у себя прочие страны, как считают представители профильной ассоциации.

#китай #evtol #летательные аппараты
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