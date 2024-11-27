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Новости Hardware Алексей Сычёв
Lotus тоже передумала переходить на чистую электротягу к 2028 году
Грязная тоже пользуется неплохим спросом у состоятельных покупателей.

Несколько лет назад приняв бескомпромиссные планы по отказу от использования двигателей внутреннего сгорания, производители автомобилей люксовых марок по примеру итальянских производителей спорткаров недавно начали говорить о том, что отказываться от ископаемого топлива преждевременно. Как сообщает Electrek, принадлежащая ныне китайскому холдингу Geely британская по своему происхождению марка Lotus от своих планов отказаться от использования ДВС с 2028 года решила воздержаться по причине низкого спроса на «чистокровные» электрические спорткары.

Источник изображения: Lotus

Высокие динамические характеристики электромобилей, по словам представителей Lotus, не могут привлечь покупателей как таковые, поскольку мощные ДВС тоже способны обеспечивать стремительный разгон. При этом неразвитость инфраструктуры и большая масса тяговых батарей отпугивают от электрокаров консервативно настроенных любителей быстрой езды.

Lotus намеревается выйти из ситуации за счёт разработки нового поколения гибридных силовых установок, которые сочетали бы высокофорсированные двигатели внутреннего сгорания и тяговые электродвигатели. Подобная силовая установка сможет обеспечить запас хода более 1000 км без дозаправки и подзарядки. Важным преимуществом гибридов также является и отсутствие повышенных пошлин на ввоз в Европу. Если электромобили Geely теперь облагаются в регионе импортной пошлиной по ставке 28,8%, то гибриды проходят по базовой ставке 10%. С таким подходом Lotus сможет сделать свои спорткары более доступными для европейской публики. Гибриды нового поколения будут выпускаться с 2026 года.

#электромобили #geely #гибридные автомобили #lotus #спорткары
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