Зато в мобильном их было поставлено больше, чем ноутбуков.

Эксперты Bernstein по итогам изучения ситуации на рынке ПК и процессоров для них в третьем квартале пришли к выводу, что динамика поставок компонентов в этом периоде в целом соответствовала сезонным тенденциям, поскольку объёмы последовательно увеличились на 7%. При этом объёмы поставок готовых ПК в годовом сравнении сократились на 2%, хотя во втором квартале они успели вырасти на 1%.

Источник изображения: AMD

По итогам третьего квартала объёмы поставок центральных процессоров для ПК лишь на 2% превзошли объёмы поставок готовых ПК, а в сегменте ноутбуков эта разница составила 4%, при этом объёмы поставок мобильных процессоров последовательно выросли сразу на 10%. В настольном сегменте наблюдалась другая картина: процессоров было поставлено на 4% меньше, чем готовых ПК. В любом случае, сокращение этих величин говорит о том, что рынок компьютеров близок к равновесному состоянию. Даже Intel, которая отчаянно «сливала» свои процессоры в предыдущие несколько кварталов, в третьем квартале не показала существенных затрат на их продвижение на рынке. Это значит, что спрос на процессоры данной марки приходит в соответствие с предложением.