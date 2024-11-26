И человекоподобными роботами.

Подразумевающая способность самостоятельно перевозить пассажиров функция Cybercab, как можно догадаться, не может изначально работать безупречно, а потому человеческий надзор над роботизированными такси всё равно потребуется. По информации Electrek, компания Tesla приступила к поиску на рынке труда специалистов, в чьи обязанности будет входить дистанционное слежение за парком роботизированных такси.

Источник изображения: Tesla

Надо сказать, что конкурирующие компании типа той же Waymo штатом таких специалистов и сопутствующей технической инфраструктурой уже располагают. Помимо беспилотных такси, удалённые операторы будут управлять и человекоподобными роботами Optimus. Впрочем, со временем необходимость в этом будет возникать всё реже, но на первых порах «страхующий специалист» потребуется и тем, и другим. Как отмечается в объявлении о вакансии Tesla, компания готова оснастить своих удалённых операторов продвинутыми системами виртуальной реальности для эффекта погружения в обстановку, в которой находится робот или транспортное средство. Одновременно Tesla требуются и разработчики специализированного программного обеспечения, как следует из объявления о вакансии. В Калифорнии и Техасе фирменная служба роботизированных такси Tesla начнёт работу во втором квартале следующего года. Человекоподобные роботы Optimus уже применяются на предприятиях Tesla, но в основном для обучения нейронных сетей, которые в дальнейшем будут ими управлять.