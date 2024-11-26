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Новости Hardware Алексей Сычёв
Рядом с испытательной трассой Tesla замечены прототипы новых моделей
Они были укрыты защитными накидками и не двигались.

Компания Tesla скорее не хочет ничего поделать с регулярными облётами территории своих предприятий принадлежащими блогерам квадрокоптерами, хотя технические методы защиты от подобного канала утечки информации опробованы. Так или иначе, по информации Electrek, очередной облёт над испытательной трассой Tesla в США принёс одному из блогеров ценные кадры с вереницей укрытых под защитными накидками таинственных транспортных средств.

Источник изображения: YouTube, Met God in Wilderness

Как минимум несколько машин отличались своими очертаниями и размерами от выпускаемых сейчас серийно компанией Tesla электромобилей, поэтому их идентификация оказалась довольно увлекательным, хоть и не очень результативным занятием. В ближайшее время, как считается, Tesla должна представить рестайлинговый вариант кроссовера Model Y, а также наладить выпуск более доступных электромобилей типа Model 3 и Model Y, использующих элементы перспективной новой платформы. В серию такие машины пойдут в следующем году, поэтому заблаговременное тестирование прототипов вполне объясняет причины их появления в закамуфлированном виде возле испытательной трассы Tesla.

#tesla #электромобили tesla #tesla model y #tesla model 3
Источник: electrek.co
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