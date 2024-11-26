Они начнут выдавать продукцию в следующем году.

Как поясняют тайваньские СМИ, строительство предприятий по выпуску 2-нм чипов на территории острова в отдельных случаях осуществляется с опережением плановых сроков. Например, в южном Гаосюне компания TSMC недавно приступила к монтажу оборудования более чем на шесть месяцев раньше. На северо-западе острова также построено предприятие, которое в следующем году начнёт выдавать серийную 2-нм продукцию. Его компания начала оснащать оборудованием ещё в апреле 2024 года.

Источник изображения: TSMC

Оба предприятия освоят серийный выпуск 2-нм чипов в следующем году, причём в случае с южным Гаосюном среди клиентов предприятия могут оказаться Apple и AMD. Неподалёку в Тайнане уже функционируют предприятия по выпуску 3-нм продукции, и в дальнейшем они также могут быть переведены на выпуск 2-нм чипов. Как отметило недавно руководство TSMC, активное внедрение многокристальной компоновки с чиплетами не помешало спросу на 2-нм продукцию сохранить тенденцию к увеличению. Напротив, спрос на 2-нм чипы превышает показатели 3-нм техпроцесса на сопоставимом этапе жизненного цикла.