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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Процессоры Loongson отправились на космическую станцию «Тяньгун»
Технологическая независимость и снижение рисков, всё правильно.

Китайский производитель процессоров Loongson, «начинающий» конкурент Intel и AMD, достиг нового рубежа: его чипы теперь работают в космосе. Как сообщает ITHome, космический корабль «Тяньчжоу-8» доставил на китайскую космическую станцию «Тяньгун» шесть тонн грузов, включая вычислительную систему на базе процессоров Loongson, изготовленных по неназванному «передовому» техпроцессу. Стыковка прошла успешно и заняла всего три часа.

Новая космическая платформа была установлена на станции. Это важный шаг для Китая на пути к технологической независимости в области полупроводников. Использование отечественных чипов снижает риски, связанные с поставками из-за рубежа.

Подробности о процессоре не раскрываются, но, вероятно, он основан на модифицированной архитектуре MIPS. Упоминается также использование облачных вычислений, хотя это может быть ошибкой перевода. Чипы способны к самотестированию и обработке данных на орбите. Они имеют собственное хранилище, сетевые возможности и систему теплоотвода.

Предполагается, что процессоры будут выполнять такие задачи, как идентификация источников радиации на Земле, оптическое дистанционное зондирование, мониторинг электромагнитного излучения и съёмка изображений. Ключевой момент — чипы Loongson функционируют в суровых космических условиях, включая воздействие космической радиации и ограниченные энергетические ресурсы.

Помимо оборудования, «Тяньчжоу-8» доставил астронавтам подарки к дням рождения и праздникам, а также имитатор лунного грунта для изучения возможности строительства лунных станций.

Несмотря на успехи, китайская полупроводниковая отрасль сталкивается с трудностями, в частности, с невозможностью приобретения EUV-оборудования. Это тормозит развитие компаний SMIC и Huawei. Для поддержания конкурентоспособности Китаю необходимы прорывы в области EUV-технологий.

#процессоры #космос #loongson #космическая станция #тяньгун
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