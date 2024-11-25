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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Японская Sanwa выпустила Ethernet-кабели с магнитным разъёмом как у MagSafe
Наверное, для японцев это более актуально.

Японский производитель Sanwa представил Ethernet-кабели KB-SL6ABA с магнитным разъёмом, аналогичным MagSafe от Apple. Такое решение защитит оборудование и порты от повреждений при случайных рывках. Кабели KB-SL6ABA тонкие, гибкие, соответствуют стандарту Cat6A (500 МГц) и обеспечивают скорость до 10 Гбит/с.

В Японии кабели стоят от $27 за метр до $42 за 10 метров. Есть варианты длиной 2, 3 и 5 метров. Цена выше, чем у обычных кабелей, но новинка может быть полезна в местах с активным движением, где кабели подвержены риску повреждения.

Sanwa специализируется на производстве радиооборудования и аркадных контроллеров. Большинство продуктов продается только в Японии. Появятся ли магнитные кабели в других странах — неизвестно. Для большинства цена может показаться завышенной, но в некоторых случаях дополнительные $20 могут быть оправданы.

#ethernet #magsafem sanwa
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