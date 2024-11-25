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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
AMD патентует новый метод компоновки чипов, позволяющий существенно увеличить плотность размещения компонентов
С той же 3D V-Cache удачно ведь получилось.

Компания AMD подала патентную заявку на новый метод компоновки чипов, который позволит существенно увеличить плотность размещения компонентов и производительность процессоров Ryzen. Компания, как вы знаете, удачно экспериментирует с 3D V-Cache в процессорах серии Ryzen X3D.

Новый патент описывает инновационный подход к компоновке, при котором более мелкие чиплеты частично перекрываются с более крупным кристаллом. Этот метод позволяет разместить больше чиплетов на одной подложке, эффективнее используя доступную площадь. При том же размере кристалла можно разместить больше ядер, увеличить объём кэша и пропускную способность памяти, что приведёт к значительному повышению производительности.

Перекрытие чиплетов также позволяет сократить расстояние между компонентами и, соответственно, снизить задержки в обмене данными. Кроме того, раздельное размещение чиплетов упрощает управление энергопотреблением отдельных блоков.

#amd #процессоры
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AMD выпустит Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D с 3D V-Cache в январе 2025 года
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