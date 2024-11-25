Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Sony вновь задумалась о создании портативной игровой консоли
Чтобы не отставать от Nintendo и Microsoft.

Корпорация Bloomberg имеет определённый опыт создания игровых консолей, устройство PlayStation Portable она выпускала до 2014 года, а PS Vita прожила на конвейере до 2019 года. Если учесть, что Nintendo готовится представить преемницу Switch в следующем году, а Microsoft задумалась о выпуске портативной версии Xbox, то Sony просто не может себе позволить оставаться в стороне от этой тенденции. Как сообщает Bloomberg, японская компания приступила к разработке портативной игровой консоли нового поколения.

Источник изображения: Sony

Важно, что она позволит запускать игры для PlayStation 5, и в этом отношении не будет страдать от какой-то инфраструктурной обособленности. В целом, Sony уже предлагает портативное устройство PlayStation Portal с восьмидюймовым дисплеем, которое позволяет транслировать игры из облака, но будущая портативная игровая консоль должна стать более независимой, обеспечив возможность прямого запуска игр для PlayStation 5. В конечном итоге Sony может отказаться от идеи выпуска такой консоли, так что пока ничего не определено окончательно.

#sony #playstation 5 #игровые консоли #playstation portable
+
Написать комментарий (0)
Производитель ноутбуков Vaio сменит собственника
В прошлом квартале объёмы продаж Sony PlayStation 5 упали на 22%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"МиГ-41, подвинься" - Китай представил космический истребитель 6-го поколения «Белый император»
55
Гиперзвуковая ракета, способная летать и плавать - Китай заявил о создании "двигателя мечты"
16
Почему Су-57 — лучший истребитель пятого поколения. Разбираем все преимущества самолёта
10
Почему Core i5-12490F — лучший процессор для сборки недорогого игрового ПК на конец 2024 года
33
Итоги гоночного уик-энда 23-24 ноября
1
Какие сложности ожидают украинское ПВО в перехвате "Орешника" и почему это не произойдёт
16
О S.T.A.L.K.E.R. 2 и чемоданах - как белорусские блогеры раскрывают мировой заговор
51
Немного о модах для STALKER 2
7
Есть ли смысл покупать видеокарты AMD осенью 2024г, и почему иногда у геймеров просто не выбора
10
Сколько стоит сборка геймерского ПК для запуска игр в 2K@60 fps с прицелом на апгрейд в 2027 году
11

Сейчас обсуждают

Игорь Орешков
09:28
Дерьмо китайское
Генеральный директор Volkswagen утверждает, что закрытие заводов неизбежно
Игорь Орешков
09:27
В Россию оставляйте.
Генеральный директор Volkswagen утверждает, что закрытие заводов неизбежно
Sergey V Volkov
09:27
В ДНС вернули все деньги в 3-х дневный срок, наличными за "сдохшую" карту-свыше 100 000. ... "гарантия" у них есть. p.s. Про остальные "помойки" ничего не скажу-в них не копаюсь.
10 видеокарт с лучшим соотношением цены и производительности, которые стоит покупать в 2024 году
Эдуард Кузнецов
09:17
минимум 3
Почему Core i5-12490F — лучший процессор для сборки недорогого игрового ПК на конец 2024 года
Эдуард Кузнецов
09:16
На своей волне? Что такое "Амудешное"? Это быдло так АМД называет? И причем тут говнецо? К АМД такое не клеится. Ух уж эта гопота... Лучше иди в "отложенный на релизе" сталкер играй)))))))))
Почему Core i5-12490F — лучший процессор для сборки недорогого игрового ПК на конец 2024 года
Андрей Бочанов
09:11
Да из стиралок повыковыривали. Тоже мне теория заговора.
Украинская разведка: сбитый российский дрон С-70 "Охотник" напичкан западными технологиями
Руслан Тумов
09:10
Интересно, куда всё идёт. Каких размеров и с каким потреблением будет 6090. Ощущение, что они упёрлись в техпроцесс и просто втупую наращивают мощь за счёт потребления. Интенсивный путь исчерпан, пока...
Nvidia готовит к запуску новый графический процессор RTX 5090 по цене от $1 800 до $1 900
Китя
09:09
Через год-два уже будет новый сокет как у красных и синих и память DDR6.
Почему Core i5-12490F — лучший процессор для сборки недорогого игрового ПК на конец 2024 года
Tim Ronski
09:07
То есть АМД по сути тестирует на покупателях все новые технологии. При том что изначально АМД нужна была просто как отмазка для антимонопольщиков
Почему Core i5-12490F — лучший процессор для сборки недорогого игрового ПК на конец 2024 года
bzun
09:05
Су57не 5-го поколения. Двигателя нет а начэсчет покрытия тут и совневатся не надо
Кому Россия продаёт истребитель пятого поколения Су-57
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем