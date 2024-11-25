Чтобы не отставать от Nintendo и Microsoft.

Корпорация Bloomberg имеет определённый опыт создания игровых консолей, устройство PlayStation Portable она выпускала до 2014 года, а PS Vita прожила на конвейере до 2019 года. Если учесть, что Nintendo готовится представить преемницу Switch в следующем году, а Microsoft задумалась о выпуске портативной версии Xbox, то Sony просто не может себе позволить оставаться в стороне от этой тенденции. Как сообщает Bloomberg, японская компания приступила к разработке портативной игровой консоли нового поколения.

Источник изображения: Sony

Важно, что она позволит запускать игры для PlayStation 5, и в этом отношении не будет страдать от какой-то инфраструктурной обособленности. В целом, Sony уже предлагает портативное устройство PlayStation Portal с восьмидюймовым дисплеем, которое позволяет транслировать игры из облака, но будущая портативная игровая консоль должна стать более независимой, обеспечив возможность прямого запуска игр для PlayStation 5. В конечном итоге Sony может отказаться от идеи выпуска такой консоли, так что пока ничего не определено окончательно.