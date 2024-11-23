Не стоит слепо гнаться за передовыми технологиями.

После пандемии с её нарушениями цепочек поставок власти многих стран и регионов заговорили о необходимости локализации выпуска ключевых компонентов, и Евросоюз не стал исключением. Как напоминает Reuters, в апреле этого года вышел Европейский закон о чипах, который подразумевает выделение 43 млрд субсидий на развитие местной полупроводниковой промышленности. Одной из целей, которые преследует данный закон, является достижение европейской промышленностью к 2030 году доли в 20% на мировом рынке передовых чипов, использующих самую современную литографию.

Источник изображения: NXP Semiconductors

К настоящему времени состав Еврокомиссии обновился, и представители европейской полупроводниковой отрасли устами главы ассоциации ESIA Рене Шрёдера (Rene Schroeder) напомнили региональным властям о необходимости поддержки существующей инфраструктуры, которая в значительной степени ориентирована на выпуск чипов по зрелой литографии и удовлетворение спроса со стороны европейских производителей авто и промышленного оборудования. Квантовые вычисления и передовая литография — это хорошо, но не нужно забывать и о более зрелых технологиях, которые уже работают в адекватном масштабе и приносят пользу европейской экономике.

Шрёдер также выступил за расширение сотрудничества европейских производителей чипов с коллегами из США, Японии и Южной Кореи, выразив протест против обособления европейской полупроводниковой отрасли за счёт санкций и ограничений различного рода.