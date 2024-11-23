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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китай сокращает разрыв с Южной Кореей и Тайванем в полупроводниковой сфере
Даже в условиях санкций.

Южнокорейские аналитики, на комментарии которых ссылается Pulse, указывают на значительный прогресс китайской полупроводниковой промышленности в условиях санкций. Так, находящаяся под прямыми санкциями США китайская SMIC в прошлом квартале смогла нарастить выручку на 34%, а операционную прибыль увеличила на 94% до $170 млн. Местные компании CXMT и Fujian Jinhua способны предлагать микросхемы оперативной памяти DDR4 в два раза дешевле, чем Samsung и SK hynix, хотя такую продукцию и нельзя назвать современной.

Источник изображения: Getty Images

По некоторым данным, SMIC также удалось переманить из TSMC многих опытных специалистов и руководителей, поэтому тайваньский гигант видит в китайском контрактном производителе чипов серьёзного конкурента. По прогнозам корейских экспертов, до конца следующего десятилетия SMIC и прочие китайские производители чипов смогут удвоить или утроить свою долю рынка в сегменте 10-нм и более грубых техпроцессов. SMIC может стать не только серьёзным конкурентом TSMC, но и уподобиться Samsung, если начнёт заниматься выпуском микросхем памяти. По крайней мере, с 2018 года SMIC развивает своё подразделение по производству памяти и переманила специалистов из Samsung и SK hynix.

В сфере производства DRAM, как отмечают корейские эксперты, отставание китайской CXMT от Samsung не превышает полутора лет, при этом производители NAND типа YMTC своё отставание от зарубежных производителей сократили до менее чем одного года. По прогнозам TrendForce, мировые объёмы выпуска DRAM в следующем году вырастут на 25% во многом благодаря активности китайских производителей. В целом в Китае производится ассортимент полупроводниковой продукции, покрывающий 75% потребностей мирового рынка. Местные производители способны активно снижать цены, и это беспокоит многих зарубежных игроков.

#аналитика #китай #полупроводники #tsmc #тайвань #южная корея #smic
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