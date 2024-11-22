Точнее говоря, уже на 36%.

Изучение квартального отчёта NVIDIA по форме 10-Q позволяет понять, что по мере экспансии бизнеса компании по выпуску ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта происходит неизбежное укрупнение выручки по конкретным клиентам из числа провайдеров облачных услуг. Называть их имена открыто компания не готова, но в квартальной отчётности крупнейшие клиенты NVIDIA фигурируют анонимно, втроём формируя по 12% совокупной выручки этого поставщика.

Источник изображения: NVIDIA

Кстати, NVIDIA приписывает к сегменту вычислений и телекоммуникационного оборудования только одного из этих клиентов, а специализацию двух других не уточняет. Впрочем, представители автопрома или игровой индустрии в этот перечень попасть точно не могли, поэтому и два других крупнейших клиента наверняка связаны с серверным сегментом. Есть ещё и четвёртый, но его доля выручки не превышает 10%. За первые девять месяцев текущего года в руках трёх крупнейших клиентов NVIDIA были сосредоточены 34% всей выручки компании. Получается, что в третьем квартале степень концентрации выросла до 36%.