Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Microsoft наращивает мощь Azure для ИИ и HPC с NVIDIA Blackwell и AMD EPYC
Всё для ИИ, так уж сейчас принято у IT-гигантов.

Microsoft на конференции Ignite представила мощное обновление своих вычислительных платформ Azure для задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений (HPC). Компания сделала ставку на интеграцию передовых решений от NVIDIA и AMD.

В стремлении укрепить лидерство в области облачных сервисов для ИИ, Microsoft заключила партнёрство с NVIDIA для внедрения её новейшей архитектуры Blackwell в платформу Azure. Результатом сотрудничества стала виртуальная машина Azure ND GB200 V6 — первая в линейке Microsoft, построенная на базе Blackwell. Каждый сервер ND GB200 V6 оснащён двумя суперчипами NVIDIA Grace Blackwell GB200. В свою очередь, каждый суперчип содержит пару высокопроизводительных графических процессоров Blackwell и CPU Grace, объединённых интерфейсом NVLink. Благодаря многочисленным NVLink-мостам, Microsoft может объединить до 18 вычислительных серверов в единую платформу, предоставляя доступ к 72 GPU Blackwell.

Масштабируемость системы обеспечивается технологией InfiniBand от NVIDIA. Сейчас Azure ND GB200 V6 проходит закрытое тестирование, но вскоре Microsoft обещает открыть доступ к платформе более широкому кругу пользователей. Помимо этого, Microsoft анонсировала Azure HBv5 — виртуальную машину, ориентированную на ресурсоёмкие HPC-приложения с высокой потребностью в пропускной способности памяти. В основе HBv5 лежат процессоры AMD EPYC 4-го поколения, специально разработанные для достижения максимальной эффективности.

Вот подробные характеристики Azure HBv5:

  • Пропускная способность памяти 6,9 ТБ/с (STREAM Triad) при объёме 400–450 ГБ ОЗУ (HBM3)
  • До 9 ГБ памяти на ядро (настраивается пользователем)
  • До 352 ядер AMD EPYC “Zen4” с пиковой частотой 4 ГГц (настраивается пользователем)
  • Удвоенная общая пропускная способность Infinity Fabric для процессоров, как и на любой другой серверной платформе AMD EPYC на сегодняшний день
  • SMT отключен, конструкция только для одного клиента (1 виртуальная машина на сервер)
  • 800 Гбит/с NVIDIA Quantum-2 InfiniBand, сбалансировано как 200 Гбит/с на процессорный SoC
  • Azure VMSS Flex для масштабирования MPI-нагрузок до сотен тысяч ядер с поддержкой HBM
  • 160 Гбит/с Azure Accelerated Networking через Azure Boost NIC второго поколения
  • 14 ТБ локального NVMe SSD со скоростью чтения до 50 ГБ/с и записи до 30 ГБ/с

Microsoft отмечает 20-кратный прирост производительности Azure HBv5 по сравнению с предыдущим поколением. Этот факт подтверждает лидирующие позиции AMD EPYC на рынке серверных решений. Расширение портфеля Azure за счёт передовых технологий NVIDIA и AMD позволит Microsoft удовлетворить растущий спрос на решения в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

#amd #nvidia #видеокарты #microsoft #искусственный интеллект #azure
+
Написать комментарий (0)
NVIDIA всё же разочаровала инвесторов снижением темпов роста выручки
В этом квартале NVIDIA сможет продать больше ускорителей Blackwell, чем рассчитывала изначально
Выручку в Китае компания NVIDIA смогла нарастить более чем на треть в условиях санкций
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - неоправданные ожидания
39
"Unknown 9: Awakening": краткий обзор игры
1
Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля
19
Крылатая мини ракета Spear 3 впервые была запущена по цели с истребителя F-35
7
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
25
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
51
Эксперты назвали 6 лучших SSD на рынке, подходящих для геймеров и установку в PlayStation 5
15
Тест и обзор кулера Zalman CNPS14X Duo Black
11
Китай построил самый большой в мире военный корабль-беспилотник Jari-USV-A
2
Кому Россия продаёт истребитель пятого поколения Су-57
+

Сейчас обсуждают

Gamandril
17:00
А, это та игра, созданная ради массового самоубийства.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
ebatorуа
16:59
сша это страна-бензоколонка,если ты не в курсе.Там ничего нет,всё производство уже давно в евразии,из этого надо сейчас исходить,где это производят.
США отправляют запрещенные противопехотные мины на Украину для противостояния России
Mallory
16:58
Так еще он продолжает свою мантру про исчезающие репозитории, хотя ему неоднократно объясняли что репозитории всех версий debian начиная с релиза debian 2 (1998-й год, на минуточку) - живы. А то что з...
О деградации Linux: Получены результаты тестирования Installer-SH v1.9 в Debian 7-12
Vito Vago
16:52
Какие там "элиты ЕС"... Ну, если гинеколог это элита, то да!
Авторы CNN считают разрыв кабелей в Балтийском море случайностью, но элиты ЕС указывают в сторону РФ
PanzerK
16:50
i7 под 1155 не особо отличаются частотами от данного Xeon. Да и в целом суть тестирования была в проверке работоспособности видеокарт, а сравнение это уже так - побочный продукт.
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
Кантемир Агузаров
16:49
Потребляют они больше чем амуде, исходя из тестов prohitech.
Глава Intel знал что Core Ultra 200 провалятся и решил не тратить на них ресурсы и время
Мефодий
16:49
Отличная новость, ТЦК будут через Сталкер2 отлавливать украинцев. Украинцы очень довольны. Григоровичу СБУ медаль за это собирается выдать.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
Китя
16:49
Не успела выйди игра в первый день крякнули. Не защита. а дырка.
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - неоправданные ожидания
Кантемир Агузаров
16:36
Меня вообще удивляют такие гении, я купил интел, потому что дешевле проц на пару тысячь, собрал актуальную сборку, так сказать, когда покупаю ам5 сборку ты уже в плюсе, потому что материнка хорошая ок...
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
linux4ever
16:33
Им сложно, у них копытца.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем