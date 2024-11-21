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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Kioxia собирается выйти на японскую биржу в середине декабря
Расчёт сделан на достижение капитализации $4,8 млрд.

Производитель твердотельной памяти Kioxia Holdings, который сформировался в 2018 году после выкупа консорциумом инвесторов активов Toshiba Memory Corporation, готов выйти на биржу в середине декабря, как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Капитализация компании будет оценена в $4,8 млрд в пересчёте по действующему курсу.

Источник изображения: Bloomberg

Ожидается, что профильный комитет Токийской фондовой биржи одобрит заявку Kioxia на IPO уже завтра, но параметры размещения к середине декабря ещё могут измениться. Сейчас компания является третьим по величине производителем твердотельной памяти в мире, публичное размещение акций поможет ей привлечь средства, необходимые для дальнейшего развития и сокращения отставания от конкурентов. Сейчас 56% акций Kioxia принадлежат Bain Capital, а Toshiba Corp. контролирует весомые 41%. Японский производитель NAND первоначально собирался выйти на IPO ещё в октябре 2020 года, но отложил этот шаг из-за ухудшившихся рыночных условий. Сейчас спрос на твердотельную память начал расти вместе с ценами, и момент для выхода на биржу кажется более подходящим. Недавно компания прервала череду из шести подряд убыточных кварталов и получила прибыль на операционном уровне.

#nand #kioxia #биржа #ipo
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