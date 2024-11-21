Но меньше, чем хотели бы купить клиенты.

Как уже отмечалось сегодня, основатель и глава NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) на квартальной отчётной конференции опроверг слухи о том, что высокое тепловыделение ускорителей Blackwell помешает партнёрам своевременно начать поставки серверных стоек на их основе. Как поясняет CNBC, генеральный директор NVIDIA заявил, что «Blackwell находится в отличной форме», а некоторая инженерная работа на данном этапе подготовки к началу массового производства просто неизбежна. Руководитель добавил, что Microsoft серверные системы на основе Blackwell скоро начнёт демонстрировать своим клиентам в облачном сегменте.

Источник изображения: NVIDIA

Даже по итогам третьего квартала NVIDIA смогла отгрузить 13 000 инженерных образцов Blackwell, но лишь в текущем квартале начнётся их серийный выпуск. Несколько миллиардов долларов США по итогам периода NVIDIA с поставок данных ускорителей по-прежнему намерена выручить. Фактически, как подчеркнул Хуан, в текущем квартале NVIDIA поставит больше ускорителей Blackwell, чем планировала ранее. В последующие кварталы объёмы будут только увеличиваться, но спрос всё равно окажется выше возможностей партнёров NVIDIA по выпуску данных чипов.

Ускорителей Hopper компания NVIDIA уже успела поставить около 100 000 штук, а Blackwell распространятся по рынку в ещё больших количествах, по словам руководителей компании. Клиенты будут применять Hopper на уже сформированных языковых моделях, а новые будут обучаться преимущественно с помощью Blackwell, поэтому сворачивать поставки Hopper компания пока не планирует.